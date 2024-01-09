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高端重訊指合約不公開是政府要求？陳時中：訊息不正確

陳時中（右）陪同吳思瑤（左）車掃，會前受訪談到高端疫苗合約表示，疫苗採購合約價格不公開是慣例，而當初高端公司發布的重訊指細節不公開是採購機關要求，是錯誤訊息。（記者甘孟霖攝）

陳時中（右）陪同吳思瑤（左）車掃，會前受訪談到高端疫苗合約表示，疫苗採購合約價格不公開是慣例，而當初高端公司發布的重訊指細節不公開是採購機關要求，是錯誤訊息。（記者甘孟霖攝）

2024/01/09 17:20

〔記者甘孟霖／台北報導〕行政院長陳建仁今（9日）至立法院，針對高端疫苗合約爭議專案報告，國民黨立委王鴻薇、賴士葆等人指出，高端2021年時發布重訊，指出依照採購機關要求不公開合約細節，衛福部長薛瑞元則認為高端的重訊是錯誤的。對此，前衛福部長陳時中表示，疫苗價格合約不公開是慣例，而他也認為高端發布的訊息不正確。

陳時中今陪同立委吳思瑤車掃前受訪表示，對於藥品的採購，尤其疫苗採購合約，要求價格合約不公開是個慣例，其他的BNT、AZ或莫德納都是這樣，而且保密期限各有不同，他也認為高端當初發布的訊息不正確。

吳思瑤補充說，今早立院臨時會上陳建仁說得很清楚，政府持續跟高端再溝通，也沒有無可告人之事，如果甲方、乙方都同意就可以往下，但合約精神是有基本常識的人都知道，要顧及甲乙方權益，更何況疫苗採購涉及國際藥廠，也攸關台灣國際形象。

她說，兩週前國民黨總統候選人侯友宜說，沒辦法左右凱旋苑對學生收租多少，因為這是跟新壽的合約，當外界要求侯公布合約時，藍營一再說這是基於合約精神，但同樣的法律精神涉及到國家層級藥品採購合約的精神，為何國民黨是兩套標準？這件事情大家都很關心，不要再持續消費疫苗事件，作為凱旋苑的遮羞布。

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