APEC今年秘魯登場 外交部：深化參與、提升我能見度

外交部國際組織司司長孫儉元今於記者會進行業務簡報。（記者楊堯茹攝）

2024/01/09 14:43

〔記者楊堯茹／台北報導〕「亞太經濟合作（APEC）」會議今年預計在秘魯登場，主題為「賦權、包容、成長（Empower. Include. Grow.）」。外交部國際組織司司長孫儉元說明，政府將持續在多年以來建立的良好基礎上深化參與，透過APEC場域提升台灣能見度，並加強與各國的連結。

外交部今舉行例行記者會，孫儉元指出，今年是秘魯繼2008年及2016年後第3度主辦APEC，辦會主題為「賦權、包容、成長」，三項優先領域為「以貿易及投資促進包容且互連之成長」、「以創新及數位化促進正式及全球經濟轉型」，以及「永續成長促進韌性發展」。

請繼續往下閱讀...

孫儉元進一步說明，秘魯規劃全年度召開4場「資深官員會議」（SOM）暨相關會議，並將舉辦9場專業部次長會議或高階對話，包括「財政次長與央行副總裁會議」、「婦女與經濟論壇」、「貿易部長會議」、「觀光部長會議」、「能源部長會議」、「衛生與經濟高階會議」、「糧食安全部長會議」、「中小企業部長會議」，以及「財政部長會議」。

他特別點出，其中將首次舉辦婦女及貿易雙部長聯席會議，至於「經濟領袖週」則暫訂於11月10至16日在首都利馬舉行。

孫儉元表示，APEC是我國所參與最重要的國際組織之一，政府各部會一向積極與會，參與單位達45個，每年平均出席會議達約150場，與會人數超過500人次。我國也透過捐助基金、辦理會議及研提計畫申請補助等方式，展現我國分享經驗及協助其他APEC會員建構能力的意願。

孫儉元說，此外，3位參加APEC企業諮詢委員會（ABAC）的我國代表，包括宏碁電腦董事長陳俊聖、台灣大哥大總經理林之晨及廣達電腦技術長張嘉淵也積極貢獻，在去年提出「中小微企業網路安全自我評估工具包」及「DO AI Yourself」工作坊，深獲好評，充分展現公私協力夥伴關係的精神。政府將持續在多年以來建立的良好基礎上深化參與，透過APEC場域提升台灣能見度，並加強與各國的連結。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法