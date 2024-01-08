兩岸一家親、九二共識是圈套！ 英學者：若統一台灣人將被送再教育營

兩岸政策協會召開「全面管治下的香港－從區議會選舉到23條立法」座談會。（記者王藝菘攝）

2024/01/08 14:50

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共強化全面管治香港，去年12月的香港區議會選舉更落實「愛國者治港」原則。香港出身的英國薩里大學副研究員鍾劍華今日指出，香港民主派已被消失，現在中聯辦主任是太上皇，隨時可把香港官員叫過去。什麼兩岸一家親、九二共識、一國兩制，全是中共的圈套，台灣人絕對不能相信。台灣若被解放統一，根據中共內部說法，台灣人是要送去再教育營的，或先殺1000萬台灣人的。

兩岸政策協會今日在台大校友會館舉行「全面管治下的香港－從區議會選舉到23條立法」座談會，邀請專家學者探討香港「一國兩制」現況、中共治港政策走向，以及香港經驗對台灣的啟發。

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鍾劍華表示，香港與台灣不一樣，香港跟中國之間沒有安全距離，中共想做什麼都可以。港人以前相信「港人治港」，在1990年代，中英談判最後階段有中共官員後來成為中聯辦主任的，當時說法是中聯辦只是中間人，不能干預香港內政，結果現在的中聯辦主任根本就是太上皇，直接進入港府立法局開會，隨時可以把香港官員叫來。

鐘劍華指出，以前中聯辦主任和現在完全不同了，對中共來說，香港是不是國際金融中心不重要，這些在中國大陸當一把手的，到了香港就是全部都要管，中聯辦還可以跟中共中央拿錢買樓，許多錢都進了私人口袋。

鐘劍華強調，兩岸一家親也好、九二共識也好、一國兩制也好，台灣人絕對不能相信。中共講什麼都不重要，全都是要你掉入的圈套，一旦接受之後，解釋權都在中共那邊，不管是什麼版本的九二共識，最後就是一國一制，絕對不能相信。

他提醒，中共內部曾講過，解放台灣後，將對台灣人進行全面再教育。更有人主張先殺1000萬台灣人，其他1000多萬人受到震懾就會乖乖聽話，這些在中共內部、學界都是有過討論的。

香港文化研究學者黃偉國表示，「一國兩制」原是中共為了區隔香港和中國不同的制度，但2019年國安法上路後，已經是「打死狗躺下」完全不同，民主派在香港已經不存在了。

黃偉國指出，林鄭月娥當特首時用北京政府的模式處理香港，給香港人感到沒有希望，也有許多外國人選擇離開，這幾年香港政治情況變化很快，很多外資都將總部自香港遷走，有的搬到越南或其他國家。

兩岸政策協會秘書長蕭督園表示，香港區議會選舉就是一場假的選舉，就像馬戲團一樣，舉行選舉只是為了給北京當局有個交代。北京當初給香港的很多承諾，許多都改變不存在，所以不要輕信北京給台灣的任何承諾，中共想把港人變成順民，最終香港變成中國「一國一制」一部分。

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