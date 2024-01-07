習近平稱統一是歷史必然 兩岸人士：「共慘中國」如何與台共榮？

2023年中國十大共慘事件，包括習近平三度連任、中國實行伊斯蘭教中國化、中共暫停發布青年失業率、外資潤逃破新高、中國爆發多病原疫情、中國推行「退林還耕」青年下鄉、新版反間諜法生效、碧桂園等房企相繼爆雷、李克強驟逝及秦剛、李尚福被消失、香港議會民主派清零「一國兩制」崩解。（圖由讀者提供）

2024/01/07 09:23

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國家主席習近平在2024新年談話，稱「祖國統一是歷史必然，兩岸同胞要攜手同心，共享民族復興的偉大榮光」。熟稔中國問題的兩岸人士指出，2023年中國發生十大共「慘」事件，包括青年失業率高漲、外資潤逃破新高、香港議會民主派被清零、國務院前總理李克強猝死等，這樣的「共慘中國」如何與台灣共榮？民主自由才是驅動台灣的歷史必然。

中國國台辦主任宋濤2日發表新年談話時，針對涉台議題表示堅持「和平統一、一國兩制」方針，並稱祖國統一是兩岸同胞共同願望和使命，相關論述緊扣習近平2024年新年賀詞中「祖國統一是歷史必然」的基調。

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兩岸人士回溯，2023年3月10日中國全國人大會議中，習近平以「全票」獲選為國家主席，正式確立連任第3任期，並宣告將貫徹以「人民為中心」的發展思想，承諾解決人民群眾急難愁盼問題。時至今日，回顧2023的中國在習近平主政下，一片愁雲慘澹、民不聊生。

據分析，2023年的中國，房市崩盤、疫情再起、整體經濟下行，青年失業率飆升、《反間諜法》和《對外關係法》正式上路緊縮管控、外資潤逃、強行「宗教中國化」，就連權力核心也掀起內鬥清洗風波。窮人無奈下鄉自找苦吃，富人上繳財富善盡共同富裕之責，而50年不變的香港「一國兩制」風雲變色，天災人禍不斷。

兩岸人士指出，2023中國人民過的好嗎？近期中國網絡熱傳「不獻血、不捐款、不結婚、不生小孩、不買房、不買彩票、不入股市、不買基金、不扶老人、不感動」的「十不青年」迅速獲破萬中國網友點讚，赤裸反映中國境內走入「零工時代」的真實。

據報導，中國有關部門近日更下令加強輿論引導，禁止發布經濟負面內容，接續傳出中國財新傳媒社長胡舒立疑似因《財新》12月下旬刊載禁忌文章，導致其個人微博遭清空，並遭國安人士約談等情。

兩岸人士指出，蘇聯1991年解體前，歷經整體經濟遲滯不前、高度集權、體制僵化與官僚、國防軍事耗資巨大、地緣政治風險增加等情，其內外交迫如同時下中國。

他強調，穿著「民族共榮」國王新衣的習近平，大言不慚地想與台灣人民共享民族榮耀。習近平不但無法兌現解決人民急難愁盼問題的承諾，更顯其執政無理粗暴，而這樣的「共慘」中國如何與台灣共榮？什麼才是歷史必然的大哉問，答案不言而喻，民主自由才是驅動台灣的歷史必然。

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