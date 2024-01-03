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中共前高官文膽王友群：習近平今年恐面臨兵變

2024年中共將面臨幾個大災難，軍隊嚴重不穩，中共總書記習近平最害怕的政變、兵變恐會發生。（法新社）

2024年中共將面臨幾個大災難，軍隊嚴重不穩，中共總書記習近平最害怕的政變、兵變恐會發生。（法新社）

2024/01/03 11:43

〔編譯盧永山／綜合報導〕流亡美國的中共中紀委前官員、前中紀委書記尉健行的撰稿人王友群2日在《大紀元時報》撰文指出，隨著中國經濟下滑，疫情重起，中共高層內鬥激烈，中共總書記習近平的執政危機加劇，預測2024年中共將面臨幾個大災難，軍隊嚴重不穩，習近平最害怕的政變、兵變恐會發生。

王友群指出，2023年習近平一直提心吊膽，怕政變，怕兵變，怕民變，怕暗殺，以至於到了害怕中國民眾過「除夕」的地步。

2023年10月25日，中共中央辦公廳、國務院辦公室發布2024年假日安排，2月9日除夕不休假，從2月10日至17日放假8天。此舉引發罵聲一片，網路盛傳「除夕」與「除習」諧音，犯了忌諱，因此被當局取消。

2022年在中共二十大上，習近平打破常規，實現了「三連任」，中共黨政軍關鍵職位上的高官變成清一色的「習家軍」。但習近平一手拔擢重用的中央軍委委員、國務委員、國防部長李尚福，三任火箭軍司令員李玉超、周亞寧、魏鳳和等一批高級將領接連「被失蹤」。

王友群指出，這幾十名習近平親自提拔重用的高級將領，加上先前他查辦的170多名將軍，以及那些靠花大價錢買來官位的眾多將軍，合計起來，可能有數百人。這些人可能對習近平恨之入骨，或對他非常不滿，兵變可能性不能避免。

此外，根據海內外病毒專家、醫學專家分析，2024年可能是大瘟疫在中國造成大規模死人的1年，可能有前任或現任中共政治局常委在大瘟疫中接連死去。

王友群表示，中共的江派、元老派、團派、改開派、紅二代等，都在坐等習近平出事，或利用一切機會讓他出事；大瘟疫也可能對中共造成致命打擊；而中共如果挺而走險，發動台海戰爭，將加速中共滅亡。

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