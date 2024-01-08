陳其邁︰賴蕭配是唯一對高雄提出發展願景的候選人

賴蕭高雄造勢空拍場面，部分人潮溢出場外。（賴蕭競總提供）

2024/01/08 12:17

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨賴蕭造勢高雄場昨（7日）晚爆棚，估計湧入超過12萬人，競總事後公布空拍畫面，場面震撼；對此，高雄市長陳其邁今天受訪表示，賴蕭配是唯一對高雄提出發展願景的候選人，相信市民會做出智慧決定。

賴清德、蕭美琴昨晚在高雄鳳山舉辦「黃金周團結勝選之夜」活動，大批支持者湧入捷運鳳山西站旁廣場，人潮外溢到周邊自由路及議會路，晚間9點半左右，現場喊破12萬人。

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陳其邁今天（8日受訪）指出，昨晚的造勢人數，可以說是歷次總統、市長的造勢中，人數最多的一次，都滿到旁邊周遭馬路。「我們持續的努力，也希望選對的人、走對的路」，尤其高雄的建設，包括招商發展，建立高科技城市，都需要中央大力支持跟地方合作。

他說，中央那麼支持高雄，也希望未來城市的轉型裡面，能有中央協助，「3組候選人裡面，賴蕭配是唯一對高雄提出發展願景的候選人」，也擔心萬一換黨換人做，很多過去的建設會停滯，像國民黨之前在立法院，不管是前瞻預算、捷運、前鎮漁港，他們通通都反對、通通都有意見，這其實是很傷害高雄人的感情。

陳其邁強調，希望站在高雄發展的角度，來看這一次總統選舉，他作為市長，當然有責任向市民報告清楚，也相信市民為了高雄發展，一定會做智慧的決定。

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