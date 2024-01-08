羅致政深偽影片鑑定結果出爐？ 新北檢：無法說明

民進黨立委羅致政。（資料照）

2024/01/08 12:00

〔記者王定傳／新北報導〕民進黨立委羅致政上週發聲明指，境外網軍以深偽造假影片攻擊他方式介選，並前往調查局新北市調查處，告發幕後藏鏡人涉違反公職人員選罷法，影片則由調查局進行檢測；有媒體報導，檢測結果已出爐，確認影片非深偽造假，對此，偵辦此案的新北地檢署表示，上週五初步檢測結果已出爐，但因涉及妨害性隱私及不實性影像，依法未經被害者同意，無法對外說明。

檢方並表示，因另有其他影像檔案來源，已再送調查局檢測，即使有測結果，也會因涉及妨害性隱私及不實性影像，依「性侵害犯罪防治法」規定，未經被害者同意而無法對外公開說明。

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「壹傳媒」網站上週刊登一篇「大立委成A片男主角？」相關文章，羅致政獲知後立即在臉書發聲明指，這是深偽造假影片、境外網軍操作介選，影片中人非他本人，譴責這種選舉造謠抹黑伎倆，呼籲勿傳播以免觸法，並請檢調單位主動儘速徹查。

羅致政強調，議題農場以報導方式造謠，壹傳媒早已被香港法院宣告破產，並無編輯台，現淪為造謠中心、境外介選的溫床，呼籲檢調儘速揪出幕後黑手，並火速前往新北處告發、完成筆錄，新北處上週三報請檢方指揮偵辦，檢方則分他字案交由檢察官調查。

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