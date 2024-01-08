全國車掃從屏東出發！賴清德：蔡英文也是走這條勝利之路

賴清德啟動車掃，呼籲支持美德配。（記者陳彥廷攝）

2024/01/08 11:41

〔記者陳彥廷／屏東報導〕民進黨總統候選人賴清德昨天晚間夜宿屏東東港，今天一早到東港東隆宮參拜後，再登台向民眾宣示「美德雙全、雙箭齊發」全國大車掃正式出發，獲得民眾夾道歡迎，參拜前他接受媒體訪問為何會從屏東東港出發，他強調，黃金週的第一天他從屏東出發往北，美琴從新北出發往南，將南北串聯，希望沿路上，「台灣美德」都能夠站出來，讓美德贏台灣，然後共同完成最後一哩路，也讓台灣贏得美。

賴清德受訪後進入東隆宮參拜，並在廟埕登台向民眾致詞，先是致贈順風旗予董事長潘慶士，隨後則致贈「勝利旗」予屏東歷任縣長，盼在屏東總統票、立委票及政黨票皆開出勝選紅盤。

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被問到為何車掃從屏東開始？而後衝刺選舉策略是什麼？對於大本營南部選情有沒有什麼設定的目標？賴清德回應，這個禮拜是黃金週，在黃金週的第一天他從屏東出發往北，美琴從新北出發往南，他們將南北串聯，進行全國大車掃，希望沿路上，台灣美德都能夠站出來，讓美德贏台灣，然後共同完成最後一哩路，也讓台灣贏得美。

他強調，從屏東出發有幾個意義，第一個是屏東是台灣最南端，總統候選人從南端出發往北前進總統府，8年前、4年前蔡英文總統也是走這條路，這條路是勝利之路。第二點是屏東是台灣尾，過去政府長期重北輕南，南部受到忽視，尤其是屏東。所以這次競選總統，他有提出了「均衡台灣國家建設計畫」，希望每一個城市都能夠均衡發展，共同往前走一步，遠比任何一個城市往前走一百步要來得重要。第三個，屏東也在南部，南部長期都是支持台灣的重要力量，他也希望能夠得到南台灣的民眾支持以外，一路得到中部、北部民眾的支持，共同完成歷史性的使命。

媒體續問，國民黨在造勢場合說要集中選票，但是又說要組聯合政府，會不會覺得矛盾？賴清德則指「國民黨矛盾的地方不是只有這一件！」他說，處處都可以看到他們矛盾，如果要籌組聯合政府，大家只要看一看「君悅之亂」，就可以看得出來，所以，所謂聯合政府基本上只是一個競選的口號，並不是為了國家的長治久安，謀求的是個人跟政治的利益關係，所以希望全國民眾能夠看清楚，能夠全力支持唯一堅定捍衛台灣主權，促進民主和平繁榮的候選人2號賴清德蕭美琴，拜託大家也讓民進黨能夠國會過半，特別是從南台灣開始，北屏東的鍾佳濱跟南屏東的徐富癸，敬請大家鼎力支持。

有關趙少康向國台辦喊話，盼中共選前一週不要再派軍機，賴清德則指出，趙少康這段話耐人尋味，為什麼過去只要中國文攻武嚇，趙少康批判的從來都不是中國，批判的都是台灣的政府，且認為台灣的政府在挑釁中國，那為什麼在選前一週才提出，而且提出的要求只限在投票之前，為什麼就不是以後通通都不要來，顯然是為了選舉，大家看得非常清楚，為了選舉所講出來一時性的訴求不值得支持。

近期名醫施景中示警，原本的醫生鐵票族群有鬆動要改投國民黨，呼籲要提出醫護政策，另外，藍白也一致狂打高端，對此賴清德說，他常常在想，若他當選總統，可以為台灣額外做什麼貢獻，有別於歷任的總統，他強調，自己的背景為醫生，因此提出了健康台灣計劃，希望國人健康，國家更強，也讓世界擁抱台灣，在這個健康台灣的國家政策裡面，涵蓋了非常多的項目，包括改善醫療的工作環境等等，來自醫界的他對醫界所面臨的各種困難最了解，同時也是最有誠意，最能夠解決醫事人員各項問題的人，希望醫界都能夠鼎力支持，不要相信為了選舉才亂開支票的人。至於高端合約的公布，他的態度沒有改變，立法院已經要進行臨時會討論，那就交給國會好好來討論，相信真理會越辨越明。

媒體進一步詢問，民眾黨前桃園黨部發言人馬治薇接受中國資助參選，柯文哲現在卻切割，會不會覺得有雙標？賴清德表示，由此事可看出中國對台灣的滲透是非常普遍的，不僅僅國民黨，連民眾黨都沒有辦法倖免，對台灣的滲透可見一般。在這種狀況之下，可以保護台灣的，就是全國民眾手中神聖的選票，我們一定要用民主的力量，在這次的選舉裡面，不要讓中國得逞，如果讓中國得逞，中國想要的候選人當選的話，我們的民主必然蕩然無存，台灣的選舉，未來就不是選總統了，等於是在選特首一般。

至於台南置產卻遭質疑牟取暴利，賴清德回應指出，這就是典型的用抹黑造謠議題來攻擊，他家因為成員增加，所以貸款換屋，這跟很多家庭都一樣，他所換的這個屋子是要自己住，不是用來租給學生謀取高價的房租，也沒有在市長任內在預計的開發區內去購買土地炒土地，通通都沒有，他相信國人不會這樣做，賴清德也沒有這樣做。

賴清德強調，黃金週的第一天他從屏東出發往北，美琴從新北出發往南，將南北串聯，希望沿路上，「台灣美德」都能夠站出來，讓美德贏台灣。（記者陳彥廷攝）

賴清德今天從屏東啟動全國車掃。（記者陳彥廷攝）

賴清德今天從屏東啟動全國車掃。（記者陳彥廷攝）

賴清德今天從屏東啟動全國車掃。（記者陳彥廷攝）

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