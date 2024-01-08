賴清德住宅臨捷運、遊艇碼頭 國民黨再質疑「太巧合」

國民黨2024競選發言人凌濤8日在記者會中再度質疑民進黨總統侯選人賴清德台南住宅炒地皮，要賴清德出面說清楚。（記者林正堃攝）

2024/01/08 11:40

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凌濤再攻賴清德台南房產 民進黨駁抹黑：先檢討侯友宜買新莊精華地

首次上稿：11:30

更新時間：11:40

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〔記者林欣漢、陳昀／台北報導〕國民黨緊咬民進黨總統候選人賴清德台南住宅案不放，繼昨（7）日質疑購屋「精準入場」在捷運規劃發包前，今日記者會再質疑住宅臨「安平遊艇碼頭開發案」，與「捷運納前膽」時間重疊，規劃實在太巧合，有無圖利？有無量身打造？喊話賴清德「直球對決」。

對此，民進黨發言人張志豪反轟，自用住宅哪來的圖利問題？國民黨先問自己的總統候選人侯友宜，為什麼違反利益迴避，在新北市長任內一邊通過都市計畫、一邊透過家族大買新莊精華地，不要無的指控別人來轉移焦點、逃避問題。

國民黨「2024競選發言人」凌濤指出，「賴美宅」不僅臨台南捷運安億轉運站、面對6600坪大公園，延伸下去竟是面海的超級大道，港濱歷史公園加上林默娘公園，3個公園加起來，坐擁1萬8000坪大景觀，「真的是絕佳的風水寶地」。

凌濤質疑，「賴美宅」臨「安平遊艇碼頭開發案」，與「捷運納前膽」的時間點重疊，「整套規劃實在太巧合」，107年8月賴清德擔任行政院院長時宣布將台南捷運綠線納入前瞻二期特別預算；107年10月，亞果遊艇公司已與台灣港務公司、高雄港區土地開發公司簽約；109年1月亞果國際遊艇城投資案相關工程全面啟動，行政院環保署「環境影響評估審查委員會第368次會議」通過；110年3月，賴清德即買下安平區育平7街的3200萬豪宅。

凌濤指稱，「賴美宅」距離新的安平港遊艇碼頭開發案僅1公里多，開車6分鐘，開發案內包括五大區域，總體土地價值的開發利益高達50億，開發過程中，台灣港務公司發布全國最大遊艇碼頭開發案安平港遊艇碼頭全面啟動，直指呼應賴清德擔任台南市長期間的計畫「親水大台南」，由亞果遊艇集團將規劃設計長達500米的水岸遊憩步道。

他進一步指出，隨即2020年三月，前台南市水利局長李賢義接任台灣港務公司董事長，質疑李賢義是否要負責後續計畫執行？有無圖利賴清德？有無量身打造？

凌濤也將矛頭指向得標的亞果公司，他指出，亞果遊艇開發股份有限公司代表人侯佑霖是台南幫第三代，政治獻金清一色「綠友友」，還「捐贈黃偉哲兩次」，「整體計畫看起來像量身打造的內容，賴清德還要迴避嗎？難道這是中共介選嗎」？

凌濤喊話，民進黨該用自己的標準要求自己，應該公開整個過程，也要求台灣港務公司在106年11月16日單獨的甄選會議，就讓亞果公司脫穎而出，應該公開當時的會議記錄，以示公信；否則不管是750億的捷運綠線轉運站以及安平港遊艇開發案，都讓外界懷疑賴清德為自己私人的資產來滋養，這比賴皮寮的事件還嚴重100倍，呼籲賴清德直球對決，不要再躲了！

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