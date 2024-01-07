郭國文發表七股區問政成績 盼打造府城「第七區」

民進黨立委候選人郭國文（左4）發表七股區問政成績文宣，台南市長黃偉哲（左3）等人出席力挺。（記者劉婉君攝）

2024/01/07 18:56

〔記者劉婉君／台南報導〕民進黨台南市第二選區立委候選人郭國文今（7）日針對七股區發表問政成績文宣，將以打造七股成為府城「第七區」為目標，市長黃偉哲也出席力挺。

郭國文表示，隨著都市發展的進程，緊鄰安南區的七股，有望成為府城第七區，他也會以此為目標來努力。對於有人說他是「空降」，但他已在地方耕耘5年，不能接受空降的說法，他在七股的問政成績包括改善七股特色觀光道路、超過6000萬改善校園環境、防汛道路拓寬、閒置超過20年的大寮公墓轉型運動公園、台南大學七股校區轉型成智慧水產專區、1.6億補強台灣極西點國聖燈塔等，有些政績已經完工，有些則要追蹤進度。

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郭國文說，已向體育署爭取1.5億元預算興建運動公園，近幾年運動風潮盛行，大寮公墓轉型運動公園不只民眾可以用，也可以舉辦大型運動賽事，吸引人潮到七股。

黃偉哲表示，關於大寮公墓轉型運動公園，只要地方主流民意支持，市府也會朝此方向發展，讓七股及佳里地區的民眾可以多一處休閒的地方。

黃偉哲說，台南市繼入選英國國家地理旅遊雜誌2024年全球30個最酷景點後，美國有線電視新聞網（CNN）也將台南列為今年最值得造訪全球24個地點之一，在台南不斷獲得國外重要媒體肯定之際，有些人為了選舉，不斷唱衰、抹黑台南，用似是而非的論點標籤化綠能。綠能可以討論，但不要用錯誤訊息誤導民眾，台61線以西不會設置光電案場，大潮溝案也因地方反對，在和郭國文共同努力下，已經擋下來了。

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