麻豆、佳里趕場 賴清德為郭國文造勢

民進黨總統候選人賴清德（右三）昨為子弟兵立委候選人郭國文（左三）輔選造勢，向鄉親拉票。（記者楊金城攝）

2024/01/06 05:30

〔記者楊金城、劉婉君／台南報導〕民進黨總統候選人賴清德昨天為子弟兵立委候選人郭國文在麻豆、佳里輔選造勢，他強調如果侯友宜當選，國民黨回來了，那重啟服貿就回來了、黑金就回來了、一個中國的九二共識就回來了，呼籲選民要選擇對的人、走對的路，國家路線方向才不會偏掉，賴清德、蕭美琴就是最好的選擇，台南人要創造歷史最高票。

賴︰台南人要創造歷史最高票

賴清德說，他的政治生命是台南市給的，因此國民黨和民眾黨以扭曲、不實和抹黑手段極力攻擊南市，但市民都信任賴清德從政不貪不取，任何事依法辦理。

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賴清德說，十年前要不是年輕人運動擋下服貿條例，今天台灣經濟就會像中國和香港一樣慘，結果侯友宜說歡迎大量中國青年來台就業，重啟服貿以後中國人來台灣開店、就業、就學，將衝擊台灣青年就業、各行各業、社會安定，光是台灣健保就要倒。

賴清德說，國民黨提名的區域、不分區立委名單，有的是政二代、地方派系，有的竟有性騷前科，如果國民黨回來了，黑金也回來了，國民黨黑金體制至今都沒改變，國民黨執政時就很壯大，如果再執政將愈是猖狂。

賴清德說，如果國民黨回來了，九二共識就回來了，中國國家主席習近平多次說九二共識就是一個中國原則、台灣一國二制的方案，如果九二共識走到底就跟香港、澳門一樣，大家能贊同？

賴清德強調，這次大選關係國家未來的方向，賴蕭配不只要當選，台南六席立委再揮全壘打，也要獲得政黨票支持，民進黨國會過半才能守護台灣民主自由憲政體制，推動國政、建設國家、造福人民才能成功。

賴清德說，如果國民黨過半或與民眾黨合作過半，未來立院就會「相怕電」，重演國民黨當年擋軍購案六十九次。如今總統蔡英文推動國防自主建造八艘潛艦，但首艘下水就發生國民黨親中立委將潛艦國造洩密給韓國，民進黨如果在國會沒過半，後續七艘潛艦不但沒辦法建造，連第一艘的後半段可能也難以完成。

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