選舉掃街「麥克風手」幫加分 張國武細說候選人政績不斷電

台北市立委第7選區（信義、南松山）民進黨候選人許淑華的辦公室主任張國武，對選區大小事如數家珍，在掃街時擔當「麥克風手」，滔滔不絕對許淑華為地方爭取的建設如數家珍。（記者何玉華攝）

2024/01/07 18:37

〔記者何玉華／台北報導〕選戰衝刺到最後階段，掃街是候選人每天重要的工作之一，一個好的「麥克風手」可以哄抬炒熱氣氛，為候選人的形象加分；台北市立委第7選區（信義、南松山）民進黨候選人許淑華的辦公室主任張國武就是其中高手，熟悉選區大小事，掃街時領頭穿梭大街小巷，觸景皆可朗朗上口許淑華爭取來的各項建設，加分不少。

張國武在許淑華服務處近18年，從最早一個人「左背麥克風、右背面紙」在選區的每一里巷弄穿梭行走，邊發面紙邊問好，現在走到哪都可以順口溜說出許淑華對當地的建設。

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他說，在拜票時，一定會先為可能影響大家做生意和攤商說聲抱歉，也盡量避免站在攤商前影響做生意，遇到攤商跟候選人互動，會適時地介紹攤商；偶爾碰到不理性的人，就低頭說抱歉，絕對不能對嗆。同時也會注意麥克風音量的適中，避免造成干擾。

張國武說，他都是即興發揮，從來沒寫過草稿，當作向民眾分享內心的感觸，尤其不能忘記唱名介紹來幫忙的來賓。有人麥克風講話1、2小時就受不了，張國武可以從早到晚不中斷，他說講話靠肺活量，喉嚨都沒事。

民進黨台北市黨部副執行長廖士毅當「麥克風手」的經驗也豐富，他說，要先做些功課了解有那些人、候選人跟掃街的地點有過什麼服務等，通常他會先準備4個版本的草稿輪流講，再視現場狀況隨機應變，面對突發狀況也要能及時的透過語言或肢體的互動反應，才能帶動現場的氣氛，烘托出候選人的氣勢。

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