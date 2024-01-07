為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

選舉掃街「麥克風手」幫加分 張國武細說候選人政績不斷電

台北市立委第7選區（信義、南松山）民進黨候選人許淑華的辦公室主任張國武，對選區大小事如數家珍，在掃街時擔當「麥克風手」，滔滔不絕對許淑華為地方爭取的建設如數家珍。（記者何玉華攝）

台北市立委第7選區（信義、南松山）民進黨候選人許淑華的辦公室主任張國武，對選區大小事如數家珍，在掃街時擔當「麥克風手」，滔滔不絕對許淑華為地方爭取的建設如數家珍。（記者何玉華攝）

2024/01/07 18:37

〔記者何玉華／台北報導〕選戰衝刺到最後階段，掃街是候選人每天重要的工作之一，一個好的「麥克風手」可以哄抬炒熱氣氛，為候選人的形象加分；台北市立委第7選區（信義、南松山）民進黨候選人許淑華的辦公室主任張國武就是其中高手，熟悉選區大小事，掃街時領頭穿梭大街小巷，觸景皆可朗朗上口許淑華爭取來的各項建設，加分不少。

張國武在許淑華服務處近18年，從最早一個人「左背麥克風、右背面紙」在選區的每一里巷弄穿梭行走，邊發面紙邊問好，現在走到哪都可以順口溜說出許淑華對當地的建設。

他說，在拜票時，一定會先為可能影響大家做生意和攤商說聲抱歉，也盡量避免站在攤商前影響做生意，遇到攤商跟候選人互動，會適時地介紹攤商；偶爾碰到不理性的人，就低頭說抱歉，絕對不能對嗆。同時也會注意麥克風音量的適中，避免造成干擾。

張國武說，他都是即興發揮，從來沒寫過草稿，當作向民眾分享內心的感觸，尤其不能忘記唱名介紹來幫忙的來賓。有人麥克風講話1、2小時就受不了，張國武可以從早到晚不中斷，他說講話靠肺活量，喉嚨都沒事。

民進黨台北市黨部副執行長廖士毅當「麥克風手」的經驗也豐富，他說，要先做些功課了解有那些人、候選人跟掃街的地點有過什麼服務等，通常他會先準備4個版本的草稿輪流講，再視現場狀況隨機應變，面對突發狀況也要能及時的透過語言或肢體的互動反應，才能帶動現場的氣氛，烘托出候選人的氣勢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
徐巧芯稱蔣萬安站台「更屌」 許淑華：重點是候選人本質
2024/01/07 13:17

徐巧芯稱蔣萬安站台「更屌」 許淑華：重點是候選人本質
蔡英文：民主自由與科技讓台灣扮演國際關鍵角色
2024/01/07 12:43

蔡英文：民主自由與科技讓台灣扮演國際關鍵角色

七期金十字－市政角地＋惠文學區成置產首選
上車！蔡英文開箱「松信戰貓車」 籲挺「價值、信念」關鍵一席
2024/01/07 12:15

上車！蔡英文開箱「松信戰貓車」 籲挺「價值、信念」關鍵一席
瞄準九合一選舉 民進黨中央擬培訓百名年輕麥克風手
2017/08/09 12:00

瞄準九合一選舉 民進黨中央擬培訓百名年輕麥克風手

阿茲海默症有前兆？十大警訊與預防
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播