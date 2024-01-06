藍控賴清德台南自用宅炒房！黃偉哲反譏：打到台中自己人

針對國民黨批評賴清德自用住宅，台南市長黃偉哲發文反譏國民黨烏龍爆料拳，反打在他們國民黨自己執政的台中身上。 （記者洪瑞琴攝）

2024/01/06 21:06

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國民黨發言人凌濤今（6）指控民進黨總統候選人賴清德的安平區自用住宅，是配合台南捷運綠線炒房購地，對此，台南市長黃偉哲今日發臉書文指出，國民黨在選情倒數階段，抹黑鬥臭的手段是「每況愈下」。按照國民黨的標準，國民黨執政台中市府的捷運路線，和台中某地方有力人士的關係，更值得檢驗，「奉勸國民黨不要因為選情不佳，屢屢使出烏龍爆料拳，每1拳都反打在自己身上」！

黃偉哲表示，台南捷運綠線於2015年10月啓動可行性研究，並曾先後於2017年5月、2018年8月及2020年2月3次提送可行性研究報告至交通部審查，目前仍依據上級機關審查意見，持續做可行性研究報告修正工作。

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黃偉哲表示，據國民黨說法，副總統賴清德的自用住宅在2021年購入，距離可行性研究啟動，已經過了6年，市場對於捷運的反應，早已進入穩定期。若要以國民黨的標準來檢驗，據台中立委林靜儀的資料，國民黨執政的台中市，變更原本的捷運藍線規劃，不但預算增加633億，變更後的路線經過某地方有力人士家族所有的土地，更值得仔細關注。

南市府表示，該區域捷運政策公佈3年後，賴清德副總統才有購入自用住宅之事，國民黨發言人凌濤將正常市場機制變化，誣指暗示為「暴利」，是不是沒出過社會？

市府表示，台南捷運綠線案近期已取得路線初步建議方案共識，市府為節省規劃作業經費，所以提早發包，編列綜合規劃作業經費，將可行性研究修正工作併入執行，以爭取最快時效完成捷運綠線可行性研究報告修正，以利再提送交通部審查。

市府強調，捷運為重大交通建設計畫，本就需歴經可行性研究、綜合規劃、基本設計及細部設計等專業進行規劃和審查，並依據專業建議和民意進行修正，目的希望能早日實現台南捷運，提供更高品質的公共運輸服務。

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