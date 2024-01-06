凌濤扯賴清德炒房購地 台南綠營：造謠打到自己人不會覺得臉腫嗎

台南捷運路網規劃，送交通部審議修正版持續規劃中，未正式核定，其中綠線仍在與地方溝通尚未有正確路線。（記者王姝琇攝）

2024/01/06 16:25

〔記者王姝琇／台南報導〕國民黨發言人凌濤指控民進黨總統候選人賴清德在台南配合捷運綠線炒房購地。對此，台南民進黨團反問，台南捷運綠線進度根本還沒規劃正確路線，目前仍在與地方溝通中，何來有借捷運路線炒房一事？

台南民進黨團總召郭鴻儀、副總召陳秋宏、幹事長蔡筱薇、發言人李宗翰及議員周嘉韋、林依婷等人今日表示，國民黨居北觀天下，長期下來已經養成一條龍造謠模式，只要碰到南部爭取的公共建設，就先抹黑成弊案、豆腐渣工程、蚊子館，逢「南」必反已成國民黨攻擊的SOP。國民黨上樑不正下樑歪，中央黨部抹黑第一線，地方議員接著補槍，但造謠內容老是被打臉。

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民進黨團說明，台南捷運綠線早於2015年10月即啓動可行性研究，並曾先後於2017年5月、2018年8月及2020年2月，共3次提送可行性研究報告至交通部審查，只因行經舊城區路線尚未取得市民共識，故目前仍在依據交通部審查意見修正可行性研究報告及溝通凝聚市民共識中。

民進黨團強調，新北新莊的都更範圍正好在國民黨總統候選人侯友宜獵地的旁邊、台中捷運站的土地剛好也有顏家的土地，國民黨不分區立委候選人謝龍介在台南北區公園段有高達18筆建物，對比國民黨炒地皮的這些人，賴清德買房只是自主用，「國民黨造謠抹黑但迴力鏢老是打到自己人，都不會覺得臉腫嗎？」

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