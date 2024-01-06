鳳山儲能場點燃戰火！在地7里長力挺許智傑 批鍾易仲顛倒是非

高市七選區鳳山區藍綠激戰，多名里長力挺許智傑高票當選。（記者陳文嬋攝）

2024/01/06 15:53

〔記者陳文嬋／高雄報導〕選戰倒數，高雄市第七選區立委選舉藍綠激戰，全國最大鳳山儲能場撤案成選戰焦點，國民黨立委候選人鍾易仲今批評民進黨現任立委許智傑只暫停不撤場，不過儲能場所在地武松里、對面北門里等七名里長今力挺許智傑全程參與四場儲能場說明會，且成功協調中央與地方讓業者撤案，打臉鍾易仲只出席鎮北里二場說明會，武松、北門里說明會不見人影，反批鍾易仲不重視地方權益，卻批評智傑割稻尾，根本是顛倒是非。

鍾易仲：重點是站在財團或人民這一邊

鍾易仲今回應表示，他站在人民這一邊要求撤案，許智傑雖然出席卻站到財團派系那邊反對撤案，他的出席比不出席更可惡。每次碰到問題，許智傑總是千方百計地扭曲，儲能場的重點根本不是出席幾次，而是你到底站在財團派系，還是人民這一邊？

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市府經發局長廖泰翔今假日輔選許智傑，他還原事情真相表示，儲能場是新興產業，中央法規尚不完備，地方也未訂定要點，市府、許智傑站在居民立場守護家園安全，但必須依法依規，最關鍵是協調中央遷場，他感謝許智傑委員強力協調中央單位，才能完成遷場，守護在地居民。

儲能場所在地武松里長戴惠敏、對面北門里長謝秀霞等七名里長今出面力挺許智傑，戴惠敏、謝秀霞表示，里內舉辦儲能場說明會，許智傑全程參與，反批鍾易仲不見人影，卻批評許智傑割稻尾，根本是顛倒是非。

許智傑表示，儲能場撤案是民代、市府、中央共同努力成果，鎮北里首場說明會由廖泰翔主持，他邀請中央能源局等相關部會派員出席，中央部會大部分是他居中協調，但他不居功，盡全力聯繫協調。

許智傑也公布出席儲能場說明會、與鳳山里長一起表態反對儲能場等照片，證明他與鳳山人站在一起，反對設置儲能場，才能成功阻擋儲能場，強調很多人都付出很多，希望對手不要抹黑，不要一個人割稻尾。

武松里、北門里等七名里長今力挺許智傑全程參與四場儲能場說明會，且成功協調中央與地方讓業者撤案。（記者陳文嬋攝）

鍾易仲今在地方居民陪同下，批評許智傑面對鳳山儲能場爭議，只暫停不撤場卻又割稻尾。（國民黨提供）

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