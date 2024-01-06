境外勢力介選嚴重 檢察總長邢泰釗：都是金錢在運作

最高檢察署5日召開全國檢察長選舉查察視訊會議。（記者吳政峰翻攝）

2024/01/06 14:35

〔記者吳政峰／台北報導〕第16任總統副總統暨第11屆立委選舉13日舉辦，地檢署陸續查獲中共金援或招待國人旅遊案件，顯示境外勢力介選嚴重，最高檢察署5日召開全國檢察長選舉查察會議，檢察總長邢泰釗直言，本次出現許多新型態的妨害選舉手法，背後都是金錢在運作，且源頭多來自境外。

邢泰釗表示，檢察長帶領同仁克服困難，蒐集證據，查獲境外勢力介選案件，證實並非空穴來風，喚醒國人注意實難得可貴；不論傳統或各種前所未有形式、面貌出現的新型態妨害選舉案件，幕後都是金錢在運作，而且源頭多來自境外；偵辦這類案件難度高且瞬息萬變，需要大膽假設、小心求證，團隊間須互信。

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法務部長蔡清祥強調，偵查力求維護選舉公平性，保障國家安全，投票日期將屆，更要小心謹慎處理，避免瑕疵而受指責，雖然外界有些聲音不盡公平，也不是完整真實面貌，惟檢察官還是要堅定立場，在不違反偵查不公開的前提下，以嚴謹的態度，審慎處理，該澄清就立即澄清。

最高檢說明，民眾如單純受邀招待，經釐清與選舉無關，不在妨害選舉的追訴之列，不會造成寒蟬效應；但若招攬國人赴中旅遊，且交通、食宿費用為不相當對價，並向團員要求支持特定政黨或候選人，依選罷法最重可處10年刑；若是接受滲透來源指示、委託或資助，還可加重至15年。

受滲透來源指示、委託或資助，公開演講或署名推薦候選人、為候選人站台或亮相造勢、召開記者會、印發、張貼宣傳品或豎立標語、看板，利用網路或其他媒體為宣傳，可能構成反滲透法第4條及罷免法，最重可處5年刑。民眾接受落地招待的賄選行為，則違反刑法第143條，最重可處3年刑。

最高檢說明，中共在我國選舉期間有目的性資助旅遊費用，並做選舉指示或暗示，明顯與選舉有緊密關聯性，意圖影響選情，國人此時若還赴中接受招待，可能就會涉及賄選等法規，此與單純兩岸交流迥然不同。

最高檢強調，檢察機關查察妨害選舉案件，均在維護我國得來不易的自由，故對任何以不正方式介入選舉的不法行為，都應嚴加查辦，以確保選舉正當性與公正性，「法律之前人人平等」，檢察機關保障人權，只偵緝犯罪，不會以特定族群作為鎖定對象。

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