馬治薇疑收中資參選柯文哲稱「她很小咖」民進黨：新政治是這樣嗎？

民眾黨總統候選人柯文哲（左）於今年1月3日與無黨籍立委候選人馬治薇（右）前往桃園宮廟拜票，兩人還合照，互動熱絡。（取自馬治薇臉書）

2024/01/06 15:50

〔記者陳政宇／台北報導〕曾擔任民眾黨幹部的無黨籍桃園市立委候選人馬治薇涉犯反滲透法遭收押，民眾黨主席柯文哲今（6）日回應，馬很小咖，他還不知道發生什麼事。對此，民進黨批評，民眾黨及柯文哲面對爭議，都是三言兩語帶過，且黨內沒有正常的廉政和評議機制，難道這就是柯文哲口口聲聲說的「新政治」。

馬治薇曾擔任民眾黨桃園黨部發言人，本月3日才與柯文哲合體拜票，桃園地院認為涉嫌收受中方資助，並傳送台灣調查情治人員資料、選舉訊息給對方，昨天裁定羈押禁見。柯文哲今受訪表示，當時發現馬治薇跟中共關係密切，所以黨內提名投票未通過，現在也還在查是怎麼回事，「明白講，她也很小咖，還不知道發生什麼事」。

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對此，民進黨發言人張志豪回應，民眾黨及柯文哲面對爭議，都用三言兩語帶過，但馬治薇的案件已經遭到羈押，從照片也可以看出柯文哲及馬之間的關係，柯文哲必須要出面自清，而不是用三言兩語帶過，這已經是非常清楚的涉法。

「民眾黨的新政治，是這樣的新政治嗎？」張志豪質疑，柯文哲口口聲聲說的新政治是這樣嗎？民眾黨都很會說別人，但面對自己的時候，內部評議機制及廉政公約都是束諸高閣，甚至根本沒有所謂的評議機制，就是柯文哲一個人說的算。

張志豪舉例，過去民眾黨前中評會主委曾被柯文哲辱罵，受辱後就辭職，這些過程歷歷在目，很清楚民眾黨黨內根本沒有廉政機制，也沒有正常的評議機制，所以才導致柯文哲一個人說了算，在大選最後時刻，呼籲柯文哲以柯陣營必須出面交代清楚。

民進黨不分區立委候選人郭昱晴則透過臉書諷刺說，「馬治薇出事了，柯文哲立刻完美切割，不是還有幫她站台輔選過？千錯萬錯才不是柯文哲的錯，有事爸媽扛、民進黨扛」。

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