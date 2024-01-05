為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

黃金週合體彰化4女力 賴清德：台灣人民手中一票決定世界命運

賴清德說，2024台灣大選是全球今年第一場選舉，是全球最重要選舉，這決定印太地區和平跟穩定，台灣人民手中一票決定世界命運。（記者陳冠備攝）

賴清德說，2024台灣大選是全球今年第一場選舉，是全球最重要選舉，這決定印太地區和平跟穩定，台灣人民手中一票決定世界命運。（記者陳冠備攝）

2024/01/05 23:41

〔記者陳冠備／彰化報導〕2024大選倒數衝刺，民進黨總統候選人賴清德今晚（5日）到彰化縣溪湖鎮，出席民進黨彰化立委4個選區候選人陳秀寳、黃秀芳、吳音寧及陳素月聯合造勢晚會，賴清德說，2024台灣大選是全球今年第一場選舉，是全球最重要選舉，這決定印太地區和平跟穩定，台灣人民手中一票決定世界命運，票要投給賴清德跟蕭美琴，還要讓民進黨國會過半。

把握選前黃金週，民進黨彰化縣立委4個選區候選人再度連線，今晚7點半在溪湖鎮湖西國小旁停車場舉行「彰化隊站出來，彰化造勢晚會」，吸引近1萬人到場，總統候選人賴清德、前行政院長蘇貞昌、嘉義縣長翁章梁及前農業部長陳吉仲等人到場站台。

賴清德說，這幾天大家都有看到一支影片，由他和蔡英文總統、蕭美琴共同擔任影片中主角，所要傳達的是，領導國家像開車一樣，要有掌握方向盤的駕駛，也要有幫忙看前顧後的副駕駛，如此車子才會開得穩，不會開錯路，台灣這8年在蔡英文總統領導下，已經走向正確的道路，現在要繼續走下去，選對的人，走對的路。

賴清德強調，除了要讓美德贏台灣，民進黨國會過半更是2024大選關鍵中的關鍵，總統是掌握方向盤的正駕駛，立法院就是汽車引擎，如果引擎不夠力就會空轉，如果國會不過半，國家將會陷入停滯，如果讓在野黨過半，韓國瑜可能會當立法院院長，只會是扯後腿，這樣台灣就會面對很多困難，黑金就會回來了，我們不能接受這樣的國會。

賴清德也說，這次彰化鄉親也要支持彰化4位女力進國會，包括，第一選區1號陳秀寳委員，她關心教育文化、女性福利，是公督盟評鑑的優秀立委；第二選區1號黃秀芳委員，她從基層做起，在彰化服務28年，是值得信賴、會讓彰化繁榮發展的好立委；第三選區徵召參選的3號吳音寧，是農民的代言人，真正瞭解農業、在乎土地，是跟我們農民朋友並肩作戰的好立委；第四選區3號陳素月，「傾聽民意，骨力會做事」，上屆拿下彰化立委選舉史上最高票，是彰化最肯定、最信任的好立委，台灣要進步，彰化要發展，需要彰化4位女力。

民進黨總統候選人賴清德到彰化縣，出席立委候選人陳秀寶（右2）、黃秀芳（右3）、吳音寧（左3）及陳素月（左2）聯合造勢。（記者陳冠備攝）

民進黨總統候選人賴清德到彰化縣，出席立委候選人陳秀寶（右2）、黃秀芳（右3）、吳音寧（左3）及陳素月（左2）聯合造勢。（記者陳冠備攝）

民進黨總統候選人賴清德到彰化縣為立委候選人陳秀寶、黃秀芳、吳音寧及陳素月聯合造勢活動站台，現場吸引近萬民眾，一起高呼「凍蒜」。（記者陳冠備攝）

民進黨總統候選人賴清德到彰化縣為立委候選人陳秀寶、黃秀芳、吳音寧及陳素月聯合造勢活動站台，現場吸引近萬民眾，一起高呼「凍蒜」。（記者陳冠備攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
藍喊集中選票！韓國瑜：沒有「總統柯文哲、院長韓國瑜」這種選擇
2024/01/05 21:47

藍喊集中選票！韓國瑜：沒有「總統柯文哲、院長韓國瑜」這種選擇
《在路上》破千萬觀看！ 賴清德推濾鏡揪上車：和英德美開往民主路
2024/01/05 21:39

《在路上》破千萬觀看！ 賴清德推濾鏡揪上車：和英德美開往民主路

新藥基金上路 自費用藥困境仍未解
台南本命區輔選 賴清德：國民黨回來 服貿、黑金、九二共識就回來了
2024/01/05 20:46

台南本命區輔選 賴清德：國民黨回來 服貿、黑金、九二共識就回來了
批新北市府「假撲空」賴清德老家 賴競總：為救侯選情謊話連篇
2024/01/05 20:09

批新北市府「假撲空」賴清德老家 賴競總：為救侯選情謊話連篇

7700坪扶輪公園特區崗石地標！聯廣闊境
侯友宜沒拔樁成功！ 民進黨里長蘇雅祺：只是盡地主之誼、力挺賴清德
2024/01/05 20:05

侯友宜沒拔樁成功！ 民進黨里長蘇雅祺：只是盡地主之誼、力挺賴清德
賴清德指走一中路線 柯文哲：世界主流沒有兩個中國
2024/01/05 19:27

賴清德指走一中路線 柯文哲：世界主流沒有兩個中國
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播