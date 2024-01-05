黃金週合體彰化4女力 賴清德：台灣人民手中一票決定世界命運

賴清德說，2024台灣大選是全球今年第一場選舉，是全球最重要選舉，這決定印太地區和平跟穩定，台灣人民手中一票決定世界命運。（記者陳冠備攝）

2024/01/05 23:41

〔記者陳冠備／彰化報導〕2024大選倒數衝刺，民進黨總統候選人賴清德今晚（5日）到彰化縣溪湖鎮，出席民進黨彰化立委4個選區候選人陳秀寳、黃秀芳、吳音寧及陳素月聯合造勢晚會，賴清德說，2024台灣大選是全球今年第一場選舉，是全球最重要選舉，這決定印太地區和平跟穩定，台灣人民手中一票決定世界命運，票要投給賴清德跟蕭美琴，還要讓民進黨國會過半。

把握選前黃金週，民進黨彰化縣立委4個選區候選人再度連線，今晚7點半在溪湖鎮湖西國小旁停車場舉行「彰化隊站出來，彰化造勢晚會」，吸引近1萬人到場，總統候選人賴清德、前行政院長蘇貞昌、嘉義縣長翁章梁及前農業部長陳吉仲等人到場站台。

請繼續往下閱讀...

賴清德說，這幾天大家都有看到一支影片，由他和蔡英文總統、蕭美琴共同擔任影片中主角，所要傳達的是，領導國家像開車一樣，要有掌握方向盤的駕駛，也要有幫忙看前顧後的副駕駛，如此車子才會開得穩，不會開錯路，台灣這8年在蔡英文總統領導下，已經走向正確的道路，現在要繼續走下去，選對的人，走對的路。

賴清德強調，除了要讓美德贏台灣，民進黨國會過半更是2024大選關鍵中的關鍵，總統是掌握方向盤的正駕駛，立法院就是汽車引擎，如果引擎不夠力就會空轉，如果國會不過半，國家將會陷入停滯，如果讓在野黨過半，韓國瑜可能會當立法院院長，只會是扯後腿，這樣台灣就會面對很多困難，黑金就會回來了，我們不能接受這樣的國會。

賴清德也說，這次彰化鄉親也要支持彰化4位女力進國會，包括，第一選區1號陳秀寳委員，她關心教育文化、女性福利，是公督盟評鑑的優秀立委；第二選區1號黃秀芳委員，她從基層做起，在彰化服務28年，是值得信賴、會讓彰化繁榮發展的好立委；第三選區徵召參選的3號吳音寧，是農民的代言人，真正瞭解農業、在乎土地，是跟我們農民朋友並肩作戰的好立委；第四選區3號陳素月，「傾聽民意，骨力會做事」，上屆拿下彰化立委選舉史上最高票，是彰化最肯定、最信任的好立委，台灣要進步，彰化要發展，需要彰化4位女力。

民進黨總統候選人賴清德到彰化縣，出席立委候選人陳秀寶（右2）、黃秀芳（右3）、吳音寧（左3）及陳素月（左2）聯合造勢。（記者陳冠備攝）

民進黨總統候選人賴清德到彰化縣為立委候選人陳秀寶、黃秀芳、吳音寧及陳素月聯合造勢活動站台，現場吸引近萬民眾，一起高呼「凍蒜」。（記者陳冠備攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法