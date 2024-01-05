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批新北市府「假撲空」賴清德老家 賴競總：為救侯選情謊話連篇

郭雅慧指出，新北市府明知道本案有代理人，依據《行政程序法》第71條，會勘通知應送達代理人，卻故意違法突襲將公文寄到沒有人長住的戶籍地。（資料照）

郭雅慧指出，新北市府明知道本案有代理人，依據《行政程序法》第71條，會勘通知應送達代理人，卻故意違法突襲將公文寄到沒有人長住的戶籍地。（資料照）

2024/01/05 20:09

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨總統候選人賴清德的萬里老家，新北市政府稱四日上午派員前往丈量撲空，並指賴家始終未有合法代理人。賴清德競總發言人郭雅慧今（5）日反駁說，新北市府說法完全昧於事實、謊話連篇，為了救國民黨總統候選人侯友宜的選情，市府動用局長打萬里老宅，「假撲空、真抹黑」。

針對新北市府的說法，郭雅慧今日澄清，事實是，新北市府過去聯繫此案窗口皆為代理人，相關局處不僅多次以代理人律師為對象，往返公文聯繫無礙，律師、地政士也都協助過當事人提出相關資料說明，中間甚至多次與律師事務所電話往來，新北市政府從不曾對代理權提出質疑，或要求提出授權文件。

郭雅慧說，直到突襲會勘四天前，也就是去年12月22日，才突然以函文聯繫律師與地政士，希望當事人限期提出授權文件，而當事人早在新北市政府前往萬里會勘之前就完成相關授權資料，為何新北市仍在四天後聲東擊西，於12月26號改以雙掛號，寄到無人長住的戶籍地通知現勘，既無副本通知代理人，也未電話聯繫。

郭雅慧質疑，新北市府明知道本案有代理人，依據《行政程序法》第71條，會勘通知應送達代理人，卻故意違法突襲將公文寄到沒有人長住的戶籍地，事後謊稱代理人沒有合法授權、賴家不肯配合未到場等等，向媒體放話造謠，明顯違反行政程序法，

郭雅慧進一步指出，房屋稅設籍申請書上明確留有代理人資訊，若財稅局不知道依法怎麼辦，好歹也問一下法制局，惟法制局長也在選國民黨不分區，市府已成競總，局長淪為打手，希望新北藏鏡人高抬貴手，不要躲在基層公務員後面為難他們。

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