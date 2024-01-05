「台南社宅完工0戶」 柯文哲嘆：政府沒執行力 建設總是「規劃中」

支持者持旗幟、豎起大拇指，在彰化市精誠夜市路口旁，跟柯文哲拍照，行動挺造勢。（記者張聰秋攝）

2024/01/05 22:26

〔記者張聰秋／彰化報導〕民眾黨總統候選人柯文哲今晚在彰化市的「民眾開講」會場說，蔡英文政府提出，已經達標規劃全台20萬戶社會住宅，實際應該要已經開工數和完工數，後來查起來，中央已經完工200多戶，也如台南市社宅完工0戶，這種情況好比「反攻大陸」一直在規劃中，像醫師醫治病人，沒把病人救活，能救活才重要。柯文哲強調，政治核心是執行力，檢視政府效率要看執行成效，不是規劃中。

柯文哲說，人民關心的社會住宅是蓋好了多少戶，不是要聽規劃中的戶數，最近，他盯賴清德台南市到現在為止社宅是0戶，黃偉哲馬上跳出來反駁，我們規劃中8000多戶，他進一步質疑完工戶數還是0戶，就是「太離譜了！」他也沒想到，這句「太離譜了！」黃國昌首先使用以後，現在變成全國通用了。

請繼續往下閱讀...

柯文哲也以基隆輕軌為例，從捷運改為輕軌，2017年到現今也還沒有開工仍在規劃中，他說，建設永遠在規劃中，他質疑，基隆捷運沒有到基隆，中央回說，太陽餅也沒有「太陽」、老婆餅裡面也沒有「老婆」，讓人不得不質疑政府的執行力。

柯文哲指出，政府最重要是執行力，人民要的政府要能解決問題的領導人，不是要只會解釋問題的人，不過，民進黨就厲害了，解決問題太困難了，乾脆就解決掉那個提出問題的人，所以他們才常常被解決了，且解決了好幾次。

選戰進入最後關頭衝刺，彰化縣是六都之外最大的百萬人口的大縣，大選被視為「搖擺州」，各陣營全力衝刺；今天下午，柯文哲在彰化車掃，晚上7點到彰化市精誠夜市與支持者定點合影，近千名支持者排人龍等候，民眾等候同時，在工作人員的引導下，高喊「唯一選擇柯文哲」、「最好的選擇柯文哲」、「義無反顧挺一次」，炒熱氣氛。

排隊搶頭香的22歲吳姓年輕人，提早3個小時到場卡位，他說，欣賞「阿北」，已應援3、4場「民眾開講」，家就住在北斗鎮，下午就趕來現場排隊。

柯文哲在拍照定點停留約40分鐘，趕往在旭光西路舉辦「民眾開講」會場，向支持者闡述其治國願景與理念。

明（6）、後（7）日為超級黃金周，民眾黨火力集中在彰化縣衝刺，明晚副總統候選人吳欣盈，也會到彰化市精誠夜市掃夜市拜票，後天柯文哲的妻子陳佩琪將到南彰化鄉鎮車隊掃街拜票，3天接力造勢，盼凝聚民眾熱情，爭取勝選。

民眾黨總統候選人柯文哲（左3）今晚在彰化市舉辦「民眾開講」批評政府建設兌現與否，不能以規劃中搪塞，強調，政治核心是執行力，檢視政府效率要看執行成效，不是規劃中。 （記者張聰秋攝）

柯文哲今晚到彰化市精誠夜市與支持者定點合影，近千名支持者排人龍等候。（記者張聰秋攝）

選戰倒數衝刺，民眾黨今晚在彰化市精誠夜市造勢，安排柯文哲與民眾定點拍照，夜市入口旁林森路，出現排隊人龍。（記者張聰秋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法