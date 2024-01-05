潛艦洩密案劍指「親中立委」！韓國SI負責人發聲明

郭璽出示SI負責人PARK（朴武植）聲明稿 。（記者洪臣宏攝）

2024/01/05 11:59

〔記者洪臣宏／高雄報導〕台灣首艘潛艦「海鯤號」洩密案國內外矚目，韓媒4日報導是「台灣的親中立委所舉報」，前海軍顧問郭璽今天出示SI負責人PARK（朴武植）聲明稿，強調並未將韓國潛艦機密資料交給台灣，並對台灣國防委員作為「深感遺憾」；郭璽指出，親中立委就是馬文君，要求即日起退選並辭去立委職位。

郭璽原本今天與SI（技高策略股份有限公司）負責人PARK（朴武植），一起在SI辦公室樓下召開記者會，最終只有郭璽現身。他說，PARK因該案正進行司法審理，律師特地來電阻止出面召開記者會。

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郭璽出示PARK署名的聲明稿，指「SI在台工作，從未將任何韓國潛艦機密資料，洩漏給台灣任何單位」；「SI對於台灣的國防委員將台灣的機敏資料送到韓國調查單位，造成巨大影響，深感遺憾」。

針對「親中立委」身分，郭璽說就是馬文君，並指馬交付韓方的資料並非她聲稱的錄音檔，而是台船的3千多份檔案，內容涵蓋文字檔、圖檔及工作日誌等等，他質疑馬文君將同樣資料交給中國國台辦，她必須說清楚。

至於SI等相關人士否認提供大宇造船海洋公司的潛艦設計圖給台灣，郭璽說，沒有一個人擁有完整的潛艦設計圖，就算有了韓國的設計圖也沒用，因為台灣買不到內裝配備，根本組裝不起來，他強調，「海鯤號」是由台船設計的，並非抄襲。

他指出，部分國家願意台灣發展潛艦，中國一再阻撓其他國家對台灣輸出潛艦裝備，有些甚至已經要出貨了，因為中國介而入臨時喊停。

SI負責人PARK（朴武植）聲明稿 強調未將韓國潛艦機密資料交付台灣。（記者洪臣宏攝）

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