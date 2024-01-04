新住民推越南年菜一定要吃肉粽 江肇國共襄盛舉

江肇國與新住民潘美婷推廣越南年菜，他表示，未來進入國會將加強新住民生活照顧及輔導。（記者蔡淑媛攝）

2024/01/04 22:24

〔記者蔡淑媛／台中報導〕年節將至，台中飯店餐廳紛推年菜外帶，台中市是移工人數第二大城，來台8年的越南籍潘美婷開設越南美食餐廳也推廣越南年菜，民進黨第六選區立委候選人江肇國拜票時也來共襄盛舉，他表示7年前林佳龍市府為了照顧越南新移民與移工，在除夕舉辦越南圍爐宴，席開36桌邀請越南同鄉一起圍爐，他也有參與相當難忘。

美蘭越南餐廳總經理潘美婷說，越南傳統年菜與台灣年菜有魚有肉相似，因此有整隻雞、紅燒魚、越南傳統紅燒肉、炸春捲、涼拌春捲、越式火腿、越式酸辣湯等，最大特色是一定要有肉粽，而且越南肉粽是方型，大大一個，全家人一起包粽，一起分享，代表全家團圓。

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江肇國也說，越南年節與台灣相似，中秋、端午、過年的時令相同，7年前副市長張光瑤在東協廣場與越南新住民過除夕，他參加時看到越南粽為大四方型，加入椰奶蒸熟，裡面包三層肉，味道鹹甜，越南年夜飯，也和台灣一樣吃魚，象徵年年有魚，焢肉也出現在餐桌，顯示台越在飲食文化相近。

江肇國表示，未來進入國會將加強新住民生活照顧及輔導，目前僅中央局處是個事務科在輔導，新住民在工作、教育、醫療等問題，一個科是無法與其他部會做對等溝通，他未來希望能升級、跨部會整合，更照顧新住民的需求。

江肇國也說，越南新住民來台會碰到第一個問題是語言與文化的適應，因此需要多種語言協助，再來是第2、3代如何得到平等對待，對於願意來台生活的新住民，下一代也希望能融入台灣社會，他希望中央能專責單位照顧，展現多元社會的包容。

潘美婷說，越南人在春節一定要吃粽子，不同於台灣人在端午節吃粽子，而且南越、北越有長粽子跟方粽子等多種造型，相當有趣又好吃，至於紅燒魚跟春捲，都以魚露作為調味醬，別有風味，餐廳首次推出的年菜料理，希望在台灣讓更多認識越南美食與文化。

美婷推廣越南年菜，希望在台灣讓更多認識越南美食與文化。（記者蔡淑媛攝）

越南粽為大四方型，加入椰奶蒸熟，裡面包三層肉，味道鹹甜。（記者蔡淑媛攝）

越南年菜最大特色是一定要有肉粽，肉粽為方型，大大一個，全家人一起包粽，一起分享，代表全家團圓。（記者蔡淑媛攝）

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