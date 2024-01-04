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曝中國介選5手段 林佳龍：我就是受害人

林佳龍（圖中）指出，中國2018年操控空污議題，介入台灣選舉，他就是受害人。（記者張瑞楨攝）

林佳龍（圖中）指出，中國2018年操控空污議題，介入台灣選舉，他就是受害人。（記者張瑞楨攝）

2024/01/04 17:21

〔記者張瑞楨／台中報導〕總統府秘書長林佳龍，今天（4日）陪同民進黨立委候選人江肇國車隊拜票時，針對中國介入台灣的選舉，他列舉五種手段，他並強調「我就是受害人」，他表示，中國使用文攻武嚇，將台灣的這場選舉，塑造成為和平與戰爭，以及繁榮與衰退的選擇，再搭配在台勢力裡應外合，影響輿論與選舉，國人應謹慎警覺。

林佳龍說，有學者發表調查，中國於2018年間，透過製造空氣污染的議題聲量，在台灣帶風向，此假訊息操作半年之久，當時是冬季，東北季風會帶來污染源，而且台中市是盆地而難以擴散，中國卻操弄此議題來影響台灣選舉，他自己就是受害者。

林佳龍還說，中國介入台灣選舉的手段推陳出新，國人應該警覺，選舉是人民的選擇，但要建立在正確資訊上，如果中國透過認知作戰與假訊息，不只操控台中的空污議題，還會有其他手段，他歸納至少五種方法。

他強調，其一是大家都知道的招待里長，或者社團宮廟，宗親會或同鄉會到中國旅遊，再由中國落地招待，或事後退還旅遊團費，其二是製造假民調操縱棄保效應，檢方已經偵辦中，其三是施壓台商捐款給台灣在野的特定候選人，反之，如果捐給民進黨，就會有報復行為，第四就是補助機票一半費用，目前已經列冊登記，要求在中國的台灣企業回台灣投票，第五就是文攻武嚇，將此選舉定義為和平與戰爭，以及繁榮與衰退的選擇，再搭配在台勢力裡應外合，影響輿論與選舉，這就是認知作戰的一部分。

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