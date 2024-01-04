為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

林佳龍台中輔選：舊城區要發展 票投江肇國

林佳龍（左）陪江肇國（右）拜票，他打出「傳承牌」與「人格、能力牌」。（記者張瑞楨攝）

林佳龍（左）陪江肇國（右）拜票，他打出「傳承牌」與「人格、能力牌」。（記者張瑞楨攝）

2024/01/04 21:17

〔記者張瑞楨／台中報導〕民進黨公職人員今天（4日）奔赴選情膠著的選區，希望能在最後階段催出選票，其中，總統府秘書長林佳龍陪同中市第六選區（中西東南區）候選人江肇國拜票時，打出「傳承牌」與「人格、能力牌」，他強調，對照於對手，江肇國的人格與能力，更值得信賴，他交棒給黃國書（指立委卸任後，由黃國書勝選接棒），希望黃國書能順利交棒江肇國。

林佳龍助選時說，打出「傳承牌」，他強調，「疼惜林佳龍，票投江肇國票」，他過去在台中市十年磨一劍，就是從六選區（中西東南區）出發，12年前當選立委，之後交棒給黃國書，期待江肇國能當選，接棒黃國書，這個選區是舊城區，也是台中文化城市的起點，過去他與江肇國並肩作戰（指林佳龍擔任台中市長時），將舊城區打造為文化城中城，包括綠川、柳川整治有目共睹，很遺憾中市政府卻無新建設，幾乎百分之百都是中央支援，包括國家漫畫博物館，中市舊城區要發展，江肇國肩負重要任務。

林佳龍強調，選舉要回歸候選人的素質，回歸選賢與能的原點，江肇國是感性投入政治，而非利益取向者，政治立場不會變來變去，不是言行不一者，江肇國是有能力的人，這是指做事能力，並非作秀能力，江肇國人格與做事能力都值得信賴，這場選舉也攸關台中舊城區未來發展。

林佳龍（左）陪同江肇國（右）拜票。（記者張瑞楨攝）

林佳龍（左）陪同江肇國（右）拜票。（記者張瑞楨攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
曝中國介選5手段 林佳龍：我就是受害人
2024/01/04 17:21

曝中國介選5手段 林佳龍：我就是受害人
台中》羅廷瑋不滿提告 江肇國：都是事實
2024/01/04 05:30

台中》羅廷瑋不滿提告 江肇國：都是事實

日月光銀髮同樂會 用愛打造樂齡人生
羅廷瑋控告綠營抹黑 江肇國：侵占公有地等全是事實
2024/01/03 11:51

羅廷瑋控告綠營抹黑 江肇國：侵占公有地等全是事實
「師父」陳其邁北上台中助攻 曝江肇國「唯一缺點」
2024/01/02 20:14

「師父」陳其邁北上台中助攻 曝江肇國「唯一缺點」

不菸酒竟二度罹癌 免疫治療助力抗肺癌
江肇國質疑社群平台7天廣告經費全國第一 羅廷瑋︰不跑宣傳車花在網路廣告
2024/01/02 15:33

江肇國質疑社群平台7天廣告經費全國第一 羅廷瑋︰不跑宣傳車花在網路廣告
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播