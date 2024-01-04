林佳龍台中輔選：舊城區要發展 票投江肇國

林佳龍（左）陪江肇國（右）拜票，他打出「傳承牌」與「人格、能力牌」。（記者張瑞楨攝）

2024/01/04 21:17

〔記者張瑞楨／台中報導〕民進黨公職人員今天（4日）奔赴選情膠著的選區，希望能在最後階段催出選票，其中，總統府秘書長林佳龍陪同中市第六選區（中西東南區）候選人江肇國拜票時，打出「傳承牌」與「人格、能力牌」，他強調，對照於對手，江肇國的人格與能力，更值得信賴，他交棒給黃國書（指立委卸任後，由黃國書勝選接棒），希望黃國書能順利交棒江肇國。

林佳龍助選時說，打出「傳承牌」，他強調，「疼惜林佳龍，票投江肇國票」，他過去在台中市十年磨一劍，就是從六選區（中西東南區）出發，12年前當選立委，之後交棒給黃國書，期待江肇國能當選，接棒黃國書，這個選區是舊城區，也是台中文化城市的起點，過去他與江肇國並肩作戰（指林佳龍擔任台中市長時），將舊城區打造為文化城中城，包括綠川、柳川整治有目共睹，很遺憾中市政府卻無新建設，幾乎百分之百都是中央支援，包括國家漫畫博物館，中市舊城區要發展，江肇國肩負重要任務。

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林佳龍強調，選舉要回歸候選人的素質，回歸選賢與能的原點，江肇國是感性投入政治，而非利益取向者，政治立場不會變來變去，不是言行不一者，江肇國是有能力的人，這是指做事能力，並非作秀能力，江肇國人格與做事能力都值得信賴，這場選舉也攸關台中舊城區未來發展。

林佳龍（左）陪同江肇國（右）拜票。（記者張瑞楨攝）

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