台中》羅廷瑋不滿提告 江肇國：都是事實

2024/01/04 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕中市立委第六選區民進黨候選人江肇國，指控對手國民黨候選人羅廷瑋家中麵店，占用中市政府的「兒童遊樂場用地」，雙方昨天繼續交鋒，羅至地檢署按鈴申告，指綠營抹黑他，包括誣指他向中市政府施壓；江肇國則反擊，包括羅的幹部涉嫌賄選、羅的家族侵占公有地，這些都是事實，應該向市民說清楚。

羅廷瑋說，近期民進黨以看板與文宣，還有幼童的錄音宣傳車抹黑攻擊他，甚至連他家經營幾十年的麵店也成為攻擊對象，這是無底線的政治抹黑攻擊，他深感遺憾與不公，他的家族經營麵店多年，抹黑不僅傷害他，也影響無辜家人與顧客。

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他強調，他的父母沒有深究房東如何取得土地與房屋，承租純粹是提供餐飲與養活家人，卻引來政治抹黑攻擊，他相信善良正直的市民會支持他。

江肇國則說，包括羅的家人侵占兒童遊戲場公有地等，這些都是事實，不是檢警調查中，就是已被告發，與其浪費司法資源，羅不如把涉及違法之事說清楚。

江肇國強調，家長與兒童都殷切期盼兒童遊戲場儘速開闢，羅卻說謊宣稱是合法承租，議員鄭功進曾在議會二度提案，請市府儘速開發，議會也決議「市府儘速辦理」，時隔多年仍未動土，鄭功進質疑羅施壓，也是合理與正常。

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