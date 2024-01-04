萬華在地社工推薦吳沛憶 大讚「社會救助法」政見助弱勢

台北市第五選區立委候選人吳沛憶。（翻攝自吳沛憶FB）

2024/01/04 21:34

〔記者陳奕劭／台北報導〕2024選舉進入倒數，台灣社區實踐協會員工馬明毅表示，5年中的互動，讓他感受吳沛憶市議員的真誠與用心，去年11月某日向他承諾一定要修「社會救助法」讓他大受震撼，疫情期間吳沛憶更是無不參與，幫助萬華走過可怕的3個月。他表態，自己是萬華長大的孩子，拜託大家多幫她拉幾票。

馬明毅在臉書表示，5年前，他騎車經過一個大喊「我陪你」的市議員候選人身邊，他當時只覺得「又來了」，但是這5年中，從貧窮議題、疫情行動，遇到困難的協助中，讓我感受到這位市議員的真誠與用心。

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他回憶，記得去年11月的某天帶著孩子在市集擺攤，意外遇到吳沛憶，她除了親切的跟孩子互動外，一轉頭向他承諾「社會救助法一定要修，我已經寫在政見裡面了，選上以後你們多了解細節嗎？」讓他大受震撼，因為這議題不討好，但她願意研究甚至公開承諾。

他說，疫情期間，他第一時間收到吳沛憶的訊息，持續的關心我們，嘗試媒合物資、孩子們的便當、協調社工在社區工作需要的物品，到中間有媽媽因為疫情被工作職場惡意要求請假，吳沛憶無不參與其中，甚至一起協助其他夥伴搬物資。她在那段時間，持續穩定的協助和關心社區的需求，陪著他們走過那超級可怕的3個月。最讓他意外的是，那年底重新遇到吳沛憶時，她主動問起「那個媽媽後來工作還好嗎？」心中真的覺得暖暖的。

馬明毅透露，他曾經跟一些比較大的孩子，討論著希望的「民意代表」是什麼樣子？該是很認真埋首法案、建設、監督，但日常生活看不太到；還是，一直在社區中讓我們看見，一直很有存在感，但是在議會無影無蹤？讓他感到兩難，但是看到吳沛憶的歷程，讓他知道她不只與大家同在，也會在議事廳發聲。

他表態，「我是一名社工，是一名在萬華長大的孩子，也是一個傳統市場的小孩，想要拜託大家支持這位優秀且認真的候選人，也幫她多拉幾票吧！」他不希望最後是一個可以發言說「萬華轉角遇到雞」的人選上，再次成為笑話。

吳沛憶與蕭美琴。（翻攝自吳沛憶FB）

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