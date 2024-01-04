中七立委選情緊繃 KMT Girls助選林家興 何欣純備戰政見

ＫＭＴ女力輔選團成員吳亮儀（右）在新光黃昏市場幫立委侯選人林家興（中）輔選。（記者黃旭磊攝）

2024/01/04 21:15

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市第7選區（大里、太平）選情緊繃，國民黨立委侯選人林家興今天傍晚由KMT女力輔選團（KMT Girls）成員吳亮儀陪同至新光黃昏市場拉票，民進黨立委候選人何欣純持續在大里等區掃街向商家拜託，並備戰今晚在群健有線電視舉辦公辦電視政見發表會，選戰倒數9天絲毫不敢鬆懈。

第7選區（大里、太平）選情未明朗，林家興傍晚5點揹起助選氣球，由吳亮儀、國民黨中央委員張云喬陪同進入東區新光黃昏市場逐攤拉票，前導助選員廣播台中市長盧秀燕助選錄音，林家興發放自己設計龍年「家和萬事興」春聯，緊握選民雙手爭取支持。

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林家興説，太平十甲地區居民會到新光市場買晚餐食材，特地預祝選民新年快樂，選戰倒數9天有信心贏得最後勝利。

國民黨不分區立委候選人吳亮儀、陳菁徽、張嘉郡、鍾沛君、李茂芊、楊智伃及侯友宜競辦發言人、新北議員江怡臻、台北市議員柳采葳以及耿葳組成KMT女力輔選團（KMT Girls），多次到台中各選區輔選。

吳亮儀説，家興這次選情拼到離對手很接近，已多次輔選，最後關頭會與女力成員前往台南、高雄輔選衝刺拉抬藍營選情。

何欣純今晚前往西區群健有線電視，參與第11屆立法委員選舉台中市候選人公辦電視政見發表會；何欣純陣營表示，今天整天都在備戰政見資料，提出歷任政績向選民交代，而選戰倒數將持續在大里、太平連續掃街拜票。

何欣純備戰電視政見發表會。（何欣純提供）

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