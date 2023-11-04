北院院長黃國忠12/28卸任 可望交棒王梅英

新北地院院長王梅英可望掌台北地院。（資料照）

2023/11/04 23:36

〔記者吳政峰／台北報導〕台北地院位處全國政經中心，案件繁雜，素有「天下第一院」之稱，院長黃國忠原定明年1月16日任滿6年卸職，但因身體微恙，將提前於今年12月18日調任懲戒法院法官。據悉，司法院長許宗力屬意由新北地院院長王梅英接掌北院，並由花蓮地院院長許仕楓接手王梅英。若無意外，人事案將送本月14日的人事審議委員會討論。

黃國忠現年65歲，司法官訓練所24期結業，曾任司法院人事處長、司法行政廳廳長，2018年獲許宗力欽點出任北院院長，除了負責院內司法行政事務，還扛起開發華山司法園區的重責，原訂明年1月16日任滿，但因年中身體微恙住院，申請提前免兼院長一職，許宗力多次慰留未果，同意放行，讓其調任懲戒法院法官，定12月18日生效。至於接任人選，許宗力屬意王梅英掌北院。

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王梅英是台大法律系畢業、德國慕尼黑大學碩士，司法官學院29期結業，前獲許宗力賞識出任司行廳廳長，統籌司改國是會議，並修正法院組織法，仿德國創設統一法律見解的「大法庭」，減少判決歧異的亂象，解決許宗力最在意「判決如月亮，初一十五不一樣」亂象。

今年一月，許宗力把王梅英從最高法院調至新北地院院長，肯定她大刀闊斧改革的魄力，因此5月間接到黃國忠提前辭任的申請案後，隨即把王放在交棒的第一順位，若無意外，可望提案交由本月14日的人審會討論通過。

至於下任新北地院院長的人選，許宗力垂青曾任法官協會理事長的許仕楓出任，許是司訓所27期結業，曾任少年及家事廳副廳長，以敢言著稱，但她在花蓮服務期間，院內員工曾發生意外，令她非常自責，一度萌生退意，故目前許宗力仍在等她正面答覆。

台北地院院長黃國忠預定12月18日卸任。（資料照）

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