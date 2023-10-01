誰接掌「天下第一院」台北地院？「她」呼聲最高

新北地院院長王梅英是接掌台北地院的熱門人選。（資料照）

2023/10/01 00:09

〔記者吳政峰／台北報導〕台北地院案件質、量均重，素有「天下第一院」之稱，院長黃國忠忙於工作，年中身體微恙，日前獲司法院人事審議委員會同意調任懲戒法院法官，預計年底生效，至於由誰繼任接掌北院？目前檯面上呼聲最高的是新北地院院長王梅英。

黃國忠現年65歲，東吳大學法律系畢業，司法官訓練所24期結業，曾任司法院人事處長、司法行政廳廳長、最高法院法官，審判品質佳，善於溝通，與大法官呂太郎致力於司法改革，被歸於「司改派」，2018年獲許宗力欽點出任北院院長，除了負責院內司法行政事務，還負起興建華山司法園區的重責大任。

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黃國忠的院長職期原定明年1月16日屆滿6年，依法免兼院長，但今年中他身體微恙，許宗力獲悉他的健康情形後，准予他提前免兼，轉任懲戒法院法官，日前經人審會通過，預計年底生效。至於誰來接掌北院？目前檯面上的熱門人選為王梅英。

王梅英是台大法律系畢業、德國慕尼黑大學碩士，司法官學院29期結業，曾任司法院司法行政廳廳長，統籌司改國是會議，任內負責重大法律修正案，其中最讓人津津樂道的就是創設統一法律見解的「大法庭」，減少判決歧異的亂象，也卸下許宗力心裡最在意的大石頭：「判決如月亮，初一十五不一樣」。王梅英還設計職務法庭一級二審制，解決了司法官懲戒案沒有救濟管道的問題。

王梅英被稱為效率派，今年1月調任新北地院院長，一上任就大刀闊斧改革，新北地院整個門面煥然一新，比以前整潔乾淨，更有法院的莊重感；她也緊盯國民法官案件，讓新北地院成為全國首間宣判國民法官案件的法院。

王梅英的審判品質佳，行政經歷完整，一般認為由她接下黃國忠的北院龍頭重擔機會較高。而她調司法院服務期間，曾舉辦過上百人的司法改革國是會議，日後若真的成為北院院長，處理龐大繁雜的業務與對外溝通，應可很快上手。

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