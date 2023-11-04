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林金結競總成立 藍營大咖齊站台力挺

國民黨總統參選人侯友宜（中）參加立委參選人林金結（右）土城競選總部成立大會，共同拉抬聲勢。（記者翁聿煌攝）

國民黨總統參選人侯友宜（中）參加立委參選人林金結（右）土城競選總部成立大會，共同拉抬聲勢。（記者翁聿煌攝）

2023/11/04 13:05

〔記者翁聿煌／新北報導〕大選進入最後倒數階段，國民黨陣營逐步升高選戰氣勢，黨提名總統參選人侯友宜今天在林金結競選總部成立大會指出，以巴戰爭死傷無數，其中許多是無辜孩童，在兩岸局勢兵凶戰危的時刻，他明確表達自己「不支持台獨，但全力捍衛台灣」的決心，希望大家支持台灣首位從基層公務員出身的侯友宜，讓台灣人免於恐懼戰爭的自由。

參選新北第10選區土城、三峽區立委的新北市議員林金結，今天成立土城競選總部，現場湧入近萬名支持者，手持國旗隨著台上「凍蒜、凍蒜」聲浪，一起搖旗吶喊，氣氛熱烈；國民黨重要領袖及人物，包括侯友宜、前總統馬英九、黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安、前台北市長郝龍斌、前台北縣長周錫瑋等人出席，號稱「一總統、五市長」到場力挺，既為林金結造勢，也為黨籍總統參選人吹響衝鋒號角。

馬英九指出，蔡英文政府能源政策錯誤，不顧再生能源準備不足，歐美國家將核電視為「綠電」，蔡仍堅持廢核，造成台灣有史以來停電、斷電次數最多的時期，蔡英文執政8年造成台灣原本22個邦交國斷交9個，台灣前途也無法寄望於民進黨總統參選人賴清德，希望大家團結一心，下架民進黨。

朱立倫致詞指出，這幾年來土城、三峽地區建設大翻轉，都是侯友宜和林金結共同打拚的成果，「好好做代誌」的侯友宜，卻被綠營故意醜化成他的缺點，希望大家用選票證明侯友宜是第一名的市長、最好的總統人選，用選票將認真服務的林金結送進立法院。

侯友宜致詞時受到全場熱情掌聲歡迎，侯友宜表示，他在新北市服務13年，無時不以新北市民的大小事為重，所以才能得到5星市長4連霸的肯定，許多婦女在他拜票時請託，不要讓年輕人上戰場，綠營說他在販賣戰爭恐懼，但是他認為政府的責任應該要讓民眾免於對戰爭的恐懼，他當選會致力兩岸和平，也會建構堅實國防，努力避免戰爭。

國民黨主席朱立倫（中）到場，呼籲大家支持最認真服務的總統參選人侯友宜（右）和林金結。（記者翁聿煌攝）

國民黨主席朱立倫（中）到場，呼籲大家支持最認真服務的總統參選人侯友宜（右）和林金結。（記者翁聿煌攝）

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