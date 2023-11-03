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萬華警抓賣淫女竟說技術不錯？吳沛憶：應徹查清楚

台北市議員吳沛憶。（資料照）

台北市議員吳沛憶。（資料照）

2023/11/03 23:10

〔記者楊心慧／台北報導〕萬華分局龍山所今年2月查獲鑽石大樓2名越南籍賣淫女，台北市議員吳沛憶今表示，地方盛傳員警將兩人帶回派出所後，竟對其中1人品頭論足，甚至還表示「這個女技術不錯、很舒服等」這種不堪的穢語，後續還傳出龍山所白嫖，她強調有此種傳言，對警紀是非常嚴重的名譽毀損，應要徹查清楚。

吳沛憶表示，此案應徹查清楚並自清，這對警方造成嚴重的名譽問題，希望沒有這種事，因為已證實有一名警員曾長期到鑽石大樓買春，這是十分嚴重的警紀問題，在地民眾也對萬華分局及派出所不信任，若又有另一名涉嫌買春，這對警察局的威信將蕩然無存，誰還會相信警察局有心掃黃。

吳沛憶指出，地方盛傳不僅只有一名警員涉案，後續甚至還一度傳出龍山所白嫖，應召站業者跑到派出所前理論討公道，萬華分局大事化小，才會導致後來傳出「龍山所警察白嫖」，在坊間傳得沸沸揚揚，她不希望有相關的指控影響到警方名譽，警察局必須要澄清、更要調查清楚。

萬華分局長董欣欣回應，經檢視清查後，應召站業者指員警對遭查獲應召女子出言不遜查無實證，應召站業者是不實指控，針對員警違法違紀情事，以不掩飾、不避重之決心依法偵辦。台北市警察局長張榮興強調，全案進行深入調查，如有不法一定會徹查到底。

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