避難所在哪？台中防災手冊要民眾上網查 林祈烽批有夠離譜

市議員林祈烽批，防災手冊無法提供市民避難場所地點。（記者蘇金鳳攝）

2023/11/03 20:26

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市災害防救辦公室編製市民防災手冊，民進黨市議員林祈烽今天在市議會質疑，防災手冊並沒有列出民眾第一及第二避難地點，還要民眾上網去查，當年九二一大地震網路通訊全斷，大家上哪兒查？還說輕鬆防災超EASY，「在EASY什麼？」，要求分區來編手冊，明白列出第一及第二避難處。

副市長王育敏表示，她是今天第一次看到這本手冊，印製的內容也不完備，特別是沒有針對重大災難的發生，應如何避難準備的說明，下次會依議員建議再改進；消防局表示，市府將蒐集各局處意見及民眾需求，透過專家學者會議，以更加貼近民眾角度更新手冊。

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市議員林祈烽質疑，市民防災手冊僅是為了消化預算才編列，不僅不實用，還有夠離譜，台灣經常發生地震、颱風、水災、土石流等天然災害，防災手冊應該要讓民眾充分了解，住家或公司最新的避難場所在哪裡？但是這本手冊完全沒有依各地區或各鄰里的特性來說明，反而要民眾上網去查詢，然後要民眾自行印列出來，如果發生重大災難，電力、電訊網路都中斷時，要怎麼上網查？

林祈烽表示，市府官網有公布各區里簡易疏散避難地圖，裡面有各單位電話，其中還寫著一行的紅字，「民眾欲前往避難疏散地點前，請先電話聯繫本區災害應變中心確認開設後再行前往」。

林祈烽批評，這段文字真的讓人哭笑不得，民眾都遇到災難了，還要先打電話去確認，如果遇到像921大地震那樣的災難，電力、電話都斷了，要打電話去哪裡確認？

林祈烽建議，台中市幅員遼闊，住在山海屯和市區的民眾，會遇到的天然災害都是不同的，防災手冊應根據當地的特性來印製，不是不分各區的地理特性，統統印製成一本。

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