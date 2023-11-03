藍立委參選人黃琤婷稱要替宜蘭爭取300億發展基金 綠陳俊宇嗆騙票

宜蘭縣國民黨立委參選人黃琤婷（左3）認為宜蘭未受重視，稱要爭取300億永續發展基金。（記者游明金攝）

2023/11/03 17:22

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭在爭取東部建設時被人說是「北部」，但北部規劃整體建設時，都僅限北北基桃獨漏宜蘭。國民黨宜蘭立委參選人黃琤婷認為不公平，主張訂定「宜蘭建設發展條例」，分10年編列300億元宜蘭永續發展基金，平衡發展。 民進黨立委參選人陳俊宇則質疑，國民黨將宜蘭排除東部補助，現在又要來騙票。

黃琤婷今天偕同國民黨議會黨團林岳賢、陳鴻禧、楊弘旻、林義剛、莊淑如等議員召開記者會；黃說，宜蘭位於台灣東北部，有雪山山脈、中央山脈與台北都會區、東部地區相隔，自成發展體系，但2005年國道5號開通以來，宜蘭發展加速，與台北交通距離接近，連結更為密切，也因此縣府在爭取納入東部建設發展時被人列「北部」。

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她指出，然而北部在規劃整體建設時，多以北北基桃為主卻獨漏宜蘭，就像上次TPass爭取納入北北基時也沒受到重視，宜蘭爭取資源時，經常被遺忘或忽略。

黃琤婷表示，宜蘭縣鄰近大台北都會區，各方面發展迅速，對於硬體及軟體建設的需求提高，但地方建設往往需要預算配合，鐵路高架、宜蘭AB聯絡道、二結連絡道及羅東南北水網等，都需要地方配合款。

黃琤婷強調，她到立法院後，將爭取比照「花東地區發展條例」，研提「宜蘭建設發展條例」分10年，共編列300億元的宜蘭永續發展基金，平衡城鄉發展，建構韌性永續宜蘭。

陳俊宇則說，2007年扁政府為求臺灣東西部均衡發展，擬定以中央山脈以東地區為範圍，頒布東部永續發展綱要，包含宜蘭、花蓮、台東，每年都匡列預算補助，但2011年國民黨執政後，把宜蘭排除修改為「花東永續發展條例」，宜蘭縣是被國民黨丟棄的。

他指出，國民黨把宜蘭排除在外，現在又來騙票說要爭取宜蘭永續基金，這跟之前國民黨砍陽醫中心預算，再喊說要爭取陽醫二期計畫一樣，都是騙票的伎倆。

黃琤婷（左2）稱要替宜蘭爭取300億永續發展基金。（記者游明金攝）

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