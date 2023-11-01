宜蘭立委「三腳督」 民進黨最新民調曝「黃金交叉」

民進黨宜蘭縣立委參選人陳俊宇。（資料照）

2023/11/01 11:06

首次上稿 09:18

更新時間 11:06（新增林意評回應）

〔記者游明金／宜蘭報導〕民進黨中央黨部針對宜蘭縣立委選舉完成最新民調，民進黨參選人陳俊宇支持度27.8%、國民黨黃琤婷25.7%、民眾黨陳琬惠18.2%。對於民調，3人都說會持續努力；陳俊宇競總副主委陳金德說，對比上一波民調，陳俊宇原本落後黃琤婷4個百分點，這次出現黃金交叉，反而領先2.1個百分點，陳琬惠也不弱，這次立委選舉將是場「三腳督」的激戰。

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針對宜蘭立委選情，民進黨中央已先後完成2次民調，9月12日民調，陳俊宇支持度20.7%、黃琤婷24.7%、陳琬惠13.3%、基進黨林意評3.2%；陳俊宇輸給黃琤婷4個百分點，當時「未表態（無意見）」有38%。

這次，民進黨中央10月24日、26至28日，針對宜蘭立委選舉民調；陳俊宇支持度27.8%、黃琤婷25.7%、陳琬惠18.2%、林意評2.6%。陳俊宇成長7.1個百分點、黃琤婷成長1個百分點、陳琬惠成長4.9個百分點；陳俊宇反而領先黃琤婷2.1個百分點，陳琬惠也拉近了差距，未表態（無意見）25.7%，大幅減少。

至於知名度部分，陳俊宇58.7%、黃琤婷55.5%、陳琬惠46.3%；3人都缺乏全縣性知名度，必須讓更多人認識他們。政黨傾向方面，民進黨支持度31.7%、民眾黨21.3%、國民黨20%、時代力量3.6%、基進黨2.2%，民眾黨微幅領先國民黨。

陳俊宇在民進黨選民中獲得61.3%的支持、黃琤婷在國民黨選民中獲得66.2%的支持，陳琬惠在民眾黨選民中獲得51.3%的支持；3人在綠、藍、白各自陣營中，都有凝聚團結的必要。

對於民調數字，陳俊宇說，他起步較慢，還有努力空間，會持續走訪基層，透過跟民眾接觸與互動，讓更多人認識「陳俊宇」，爭取更多認同與支持。

黃琤婷也說，所有民調數據都參考，一樣要持續努力，如果真的要看這民調，她贏或輸的差距都不大，兩人互有領先，幅度都很小，還是要持續努力。

陳琬惠說，民進黨做的民調有機構效應，但以成長的趴數跟她在跑基層的感覺，她覺得成長是蠻明顯的，去年選縣長她得票是6.98%，以這次民調來看已成長至3倍，明顯有看到努力，她會繼續服務，繼續努力。

林意評認為，台灣基進在宜蘭深耕只有兩年，知名度較有限，自己出來參選，也是為了增加基進曝光度，對每位選民的支持都心懷感恩，會堅持努力到最後。

陳俊宇競總副主委陳金德則說，陳俊宇剛提名時輸給黃琤婷4%，現在倒贏2%，這是趨勢改變，這段時間，陳俊宇很努力，造勢活動、記者會拋出很多議題，形成今日結果。

陳金德認為，陳俊宇有賴清德加持，「支持賴清德、牽成陳俊宇」、「挺清德、國會拼過半」訴求發酵，賴日前來宜蘭跑了4個鄉鎮，今天要再來跑3個鄉鎮，接下來還有競選總部成立活動，幾乎每個鄉鎮都會到，賴清德來，大家積極樂意出來與表態，是影響民調重要原因。

他指出，黃琤婷受到侯友宜拖累，民調拉不起來，陳琬惠民調成長也是柯文哲帶給她的力量，這次宜蘭立委選舉就是「三腳督」，在這種情況下，總統參選人最強的是賴清德，所以陳俊宇當選機率是最高的。

國民黨宜蘭縣立委參選人黃琤婷。（資料照）

民眾黨宜蘭縣立委參選人陳琬惠。（資料照）

基進黨宜蘭縣立委參選人林意評。（資料照）

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