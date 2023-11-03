宜蘭立委選戰交鋒！綠陳俊宇爭取中生納健保 藍黃琤婷諷偷政績

民進黨宜蘭縣立委參選人陳俊宇（左4）主張，基於人道與人權考量，他將爭取中國來台就學學生，比照其他外籍生納入全民健保。（記者游明金攝）

2023/11/03 16:15

〔記者游明金／宜蘭報導〕中國籍學生在台就學期間是否納入健保一直存在爭議，民進黨宜蘭縣立委參選人陳俊宇主張，基於人道與人權考量，他將爭取中生比照其他外籍生納入全民健保；國民黨立委參選人黃琤婷則嘲諷，這是中央早已要推行的政策，陳俊宇是「拿別人的牲禮做自己功德」。

陳俊宇今在競總副主委陳金德、民進黨議會黨團謝燦輝、吳宏謀、呂惠卿、林麗、簡松樹等議員陪同下召開記者會。陳俊宇說，目前來臺的外籍學生及僑生等，只要居留滿6個月後，都可以加入全民健保，根據教育部今年9月資料，目前仍在台就讀學位的中生有3100多位，他們來臺就學期間，不宜單獨被排除在外。

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陳俊宇表示，將爭取中生比照他國外籍學生納入全民健保體系，保障學生健康權，促進兩岸正常有序的教育交流，但修改法律曠日費時，可能爭論多年還是停留在沒有健保的困境，他主張以最迅速、簡便方式，直接由保險主管機關函釋，將健保法施行細則第8條規定的「相關居留文件」包含停留證明納入健保。

陳俊宇說，若中生納保，將比照目前外籍生身分參加健保，保險費每月1377元，自付6成826元，政府負擔4成551元，中生與外籍生正值年輕健康，是身體狀況最佳時期，自付的健保費足以支應醫療費用，不會增加健保負擔。

競選總部副主委陳金德說，全民健康保險法針對外籍或僑生，只要到台灣有居留證明文件，並居住180天以上就會納入健保，至於中生納保問題，是因根據兩岸人民關係條例，中生來台就學是「停留」不是「居留」，身分不明，遲遲無法納保。

他認為，秉持醫療無國界、醫療平權，只要居住台灣，若有醫療需要都應有制度的保障，這也是陳俊宇為何提出此政見的根本原因，而站在醫療公平立場，也對中生來台就學釋出善意。

黃琤婷則指出，2011年馬英九執政時開放中生來台就學，當時就打算要讓中生納入健保，但當時民進黨與台灣團結聯盟等政黨齊聲反對，不但對中生貼標籤，甚至直指他門享受健保會拖垮台灣健保財政。

中生納入健保議題直到今年9月海基會董事長李大維拜訪金門大學與中生座談時，有中生反映希望能納入健保，民進黨才又記起這件被遺忘多年的事，中央各部會才動起來，表示中生納入健保很快就有譜了。

黃琤婷說，陳俊宇今天提出這項議題是中央早已要推行的政策，偷來當成自己的政見與政績，這種行為如同台灣俚語講的「拿別人的牲禮做自己功德」。

陳俊宇指出，中生納保是人權議題，無需過度政治解讀，馬英九執政時期「只聞樓梯響、不見人下樓」，有什麼好沾沾自喜，他主張盡速將中生比照外籍生納入健保，不懂黃琤婷為何要生氣怒罵，「難道妳反對中生納入健保嗎？」

民進黨宜蘭縣立委參選人陳俊宇（左4）主張爭取中國來台就學學生，比照其他外籍生納入全民健保。（記者游明金攝）

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