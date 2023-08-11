侯友宜拋重啟核四 宜縣藍綠立委參選人言詞交鋒

侯友宜拋出「重啟核四」，民進黨宜蘭縣立委參選人陳俊宇（中）抨擊，不顧宜蘭縣民安全。（記者游明金攝）

2023/08/11 16:45

〔記者游明金／宜蘭報導〕國民黨總統參選人侯友宜拋出「重啟核四」，民進黨宜蘭縣立委參選人陳俊宇抨擊，不顧宜蘭縣民安全。他也質疑國民黨立委參選人黃琤婷，是否同樣支持重啟核四？黃琤婷強調，縣民安全是最優先序位，侯友宜提出在「安全的前提」下啟動核四，是負責任的能源政策，時代變遷可以再辦公投決定。

陳俊宇今天再攻重啟核四議題，偕同民進黨議會黨團召開記者會；陳俊宇抨擊，侯友宜不顧核四處於地震帶所可能引發的核安、核廢料問題，直接打臉自己過去立場，亂開支票，核四不只是國家用電安全問題，更關係宜蘭人生命財產安全。

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他指出，頭城鎮距離核四廠只有8公里，日本核災「逃生圈」是30公里，核四直線距離將到宜蘭市，若爆發核災20萬宜蘭人要如何撤離？2021年底四大公投，宜蘭縣民近63%反對核四重啟，對於侯要重啟核四，縣長林姿妙竟然完全不回應，等於默認與支持，棄縣民於不顧。

陳俊宇也要求黃琤婷應該清楚表態，對於侯友宜「重啟核四」是否支持？不要再以模糊態度，說三道四，不敢面對問題，希望黃能為了縣民利益，勇敢抵制政黨利益，向侯友宜說不，必須把縣民安危放第一！

「沒有核安當然沒有核電！台灣需要正確的能源政策。」黃琤婷說，縣民安全一向是最優先序位，這無庸置疑、絕不妥協，她對核電立場與侯友宜、林姿妙一樣，從沒有改變過，侯友宜提出的政策，是在「安全的前提」下啟動核四，這是對台灣人民、企業界，以及整體經濟發展，負責任的能源政策。

黃批評民進黨一直想掩蓋缺電事實，不願意正視也沒有誠意解決缺電問題，侯友宜提出的能源政策是「以核減煤」，民進黨最愛說的國際接軌，現在又變成因地制宜，實在是雙重標準，陳俊宇為了選票搞民粹，盤算政治利益，這樣是好的嗎？

不過，黃琤婷也提到，她對反核或擁核，沒有太多的想法，應該是民眾需要什麼，這不是政治問題，這是民生問題，可以理性來討論，時代再變遷，甚至再來一次公投，都是合理的。

黃琤婷強調，縣民安全是最優先序位，時代變遷，核四重啟可以再變公投。（黃琤婷提供）

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