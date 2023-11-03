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新北市府2副發言人誣衊他黨民代 議員張嘉玲：嚴重違反行政中立

新北民進黨議員張嘉玲質詢問市府人事處長林正壹，市府副發言人是否違反行政中立？（記者許倬勛攝）

新北民進黨議員張嘉玲質詢問市府人事處長林正壹，市府副發言人是否違反行政中立？（記者許倬勛攝）

2023/11/03 16:21

〔記者許倬勛／新北報導〕新北市議會今天進行市政總質詢，民進黨籍市議員張嘉玲在昨日新北市長侯友宜「人形立牌」之亂時，22度要求市府人事處長林正壹上台未果，今在議長蔣根煌協調落幕後，議事正常進行，張再度發問，為何市府兩位副發言人可透過市政發言系統發布新聞稿，攻擊、誣衊、抹黑其他政黨民代，嚴重違反行政中立，應送懲戒法院。

林正壹說，副發言人是機要人員，適用公務人員相關法令，職等是八到九職等，至於有無違反相關法令，但逐一檢視個案，若是為業務或機關名譽發布澄清，就無涉違反行政中立。林也直言，移送懲戒法院或監察院，對公務員來說是不小傷害，經認定確有違法失職才會移送。

張嘉玲不滿表示，市府兩位副發言人在新聞稿中直接點名民進黨「為選舉打擊異己」、「為人詬病的治國功能」，利用市府發言系統攻擊政黨，形同捲入政爭，機要職等同公務人員，「公務人員參與政治或選舉活動限制情形」表中明訂公職無論上下班均不得捲入政黨派系紛爭，動用行政資源發布選舉相關文書、圖畫及宣傳，新聞局是否知法犯法？

張嘉玲說，2020年時任行政院長蘇貞昌的梗圖爭議歷歷在目，當時國民黨、民眾黨鋪天蓋地攻擊、告發監察院，更令人諷刺的是，市長侯友宜曾信誓旦旦宣示「絕不寬貸違反行政中立」，如今市府卻展現雙重標準「難道你們的臉不腫嗎？」違法亂紀的行為，應移送懲戒法院審理。

新聞局長張愛晶表示，市府各局處對外發佈的新聞稿，都是依職責針對新北市政及市府團隊遭到有心人士不實攻擊，向社會大眾強力說明澄清。例如囤房稅新聞稿為回應有某立委參選人（編按：民進黨新北立委參選人吳崢）聲稱「新北市居住正義打假球」，局處方發稿說明市府力推囤房稅的狀況，呼籲發稿攻擊者勿抹滅市府同仁推動市政的努力，市府會捍衛新北名譽到底。

民進黨新北議員張嘉玲質疑市府新聞局兩位副發言人違反行政中立。（擷取自新北議會轉播畫面）

民進黨新北議員張嘉玲質疑市府新聞局兩位副發言人違反行政中立。（擷取自新北議會轉播畫面）

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