偵查小隊長告知被監聽毒販「手機不要再用了」 懲戒法院判決出爐

台南一名偵查小隊長告知被監聽毒販「手機不要再用了」，懲戒法院二審判他休職3年確定。（記者楊國文攝）

2023/09/25 09:59

〔記者楊國文／台北報導〕台南市警局白河分局一名資深的李姓小隊長2020年告知被監聽的毒販「手機不要再用了」，幫助其規避偵查，他還洩漏職務上函調的秘密資料給張姓律師，台南地院依洩密等罪判李員1年2月刑，緩刑3年；懲戒法院一審判李休職3年，上訴後，懲戒法院二審判決駁回，全案確定。

判決指出，李員負責監聽等業務，得知吳、陳兩名毒販被偵辦，卻於2020年間，向戴姓線民透露吳男被監聽，甚至要求陳男：「手機不要再用了」，陳嚇得將手機丟掉。警方直到2020年間持搜索票到吳男住處搜索，同時傳訊相關證人到案說明後，才知遭到自己人出賣。

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同年，調查局台南市調查處也持搜索票至李員辦公處所及住處執行搜索，扣下李員所持用的行動電話，還原LINE通訊軟體對話發現紀錄後察覺有異查知，李員和張姓律師有私交，竟函調一間公司涉訟秘密資料告知張男。

台南地院依洩密等罪，判李員1年2月刑，緩刑3年，全案確定。台南市政府將李員移請懲戒法院審理。

李員承認犯行，強調已深切反省自身錯誤，擔任警察工作近30年，戮力從公，絕不敢再犯，懇請合議庭輕判。

懲戒法院指出，李員身為警察人員，應堅守公務員本分，奉公守法，恪守保密義務，竟多次洩漏偵查秘密給他人，嚴重破壞政府機關形象，妨害刑事案件偵查進行，惟考量他已坦承違失，審酌其在職期間表現等情狀，判休職3年。

李不服提起上訴，懲戒法院二審審理後，判決駁回上訴確定。

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