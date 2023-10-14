地院主任保護官以私害公 洩密猥褻嫌犯休職3年

懲戒法院判洪幸休職3年。（記者吳政峰攝）

2023/10/14 21:09

〔記者吳政峰／台北報導〕監察院認定台東地院前主任調查保護官洪幸，因個人職務恩怨，將被害少年、其他安置少年及報復對象個人資料洩漏給林姓猥褻嫌犯，「以私害公」涉違反公務員保密規定，提起彈劾，懲戒法院認她有重大違失，日前判休職，期間3年，期滿可回復原職。

監院指出，一名少年2019年初至2020年8月間，於安置期間遭林嫌強制猥褻、性騷擾及傷害恐嚇。少年告知伯父及社工後，被林嫌知悉，林嫌於某日深夜逼迫他寫澄清書，少年不從，遭林嫌毆打，期間雖大喊救命，竟無人理會。

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伯父將此情告知G保護官，G保護官轉知士林地院法官姜麗香案情，姜麗香透過高雄地院法官侯弘偉取得洪幸聯繫方式，並委託洪幸先行協助訪視少年。然洪幸訪視少年後，並不相信其說詞。

隨後G保護官在D保護官及社工協助下訪視少男，並製作輔導紀錄陳送姜麗香，D保護官也主動傳訊告知見少男身上有傷，惟姜麗香並未公平審酌所取得的資訊，仍擬具決行意見及法官意見書，表示個人不贊成通報性侵害。

監院表示，洪幸在知悉林嫌遭控涉嫌性侵害後，故意將職務上知悉的少年相關資訊、公文書及書面資料，洩漏予無知悉權限的林嫌，並將G保護官訪視少年的相關資訊，以及D保護官依法受保護的個人資料，故意洩漏並提供給林嫌，以查察報復對象D保護官有無差假申報不實。

監院認定，洪幸因與D保護官有職務嫌隙，基於報復，將少年及D保護官的個人資料不當洩漏給林嫌，以私害公，涉違反公務員保密規定，顯有重大違失，提起彈劾。

懲戒法院一審認定洪幸確有違失，日前依公務員懲戒法判她休職，期間三年，因未撤職，期滿仍可回復原職，可上訴。

本案姜麗香與侯弘偉亦遭彈劾，移送職務法庭審理。合議庭指出，姜麗香知悉疑似性侵害案發生，卻未於24小時通報，違反規定，還違反保密規定，把少年遭性侵害訊息告知侯；侯則提供姜轉知訊息給林嫌做為證據用，並提供法律意見。合議庭認為兩法官違失情節重大，5月間均判決免除法官職務，轉任司法事務官，全案上訴職務法庭二審中。

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