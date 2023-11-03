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「璇の分身」為李明璇上街 網友誇：這妹妹超加分

李明璇po姊妹照，讓網友暴動。（記者王榮祥翻攝）

李明璇po姊妹照，讓網友暴動。（記者王榮祥翻攝）

2023/11/03 13:17

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高市前鎮小港區立委參選人李明璇，在臉書po出親妹妹擔綱「璇の分身」、陪她上街頭拜票的畫面，姊妹倩影瞬間引起網友暴動，有人讚「姊姊漂亮、妹妹竟更漂亮」，有人誇「這妹妹超加分」，另有認識姊妹倆的藍營人士透露，被暱稱Mimi的妹妹李玟蓁、本人比照片還美。

李明璇po出自己跟妹妹合體宣講照，開心介紹璇分身出動，鄉親分得出來誰是姊姊、誰是妹妹嗎？並提到為爭取支持，近期持續站在各路口街講，跟下班下課的民眾熱情地揮揮手，並抓緊短暫45秒紅燈時間，向大家宣揚自己理念。

她說，選戰即將進入黃金兩個月，時間非常有限，選區非常大，已拚盡全力，可還是需要擴大能見度，所以除了需要募集糧草、召募志工，也好不容易請出自己的親妹妹，在學校下課後來當「璇の分身」，跟她一起分進合擊。

李明璇強調，妹妹願意出來幫忙，真的很開心，不只是因為能分擔眾多拜票行程，更是看見20幾歲的年輕人，願意跟她一起勇敢站出來，一起拚一個清新的政壇，拚一個嶄新不一樣的台灣！願大家每個勇敢的選擇，都能有一個水到渠成的未來。

網友看見照片紛紛留言「路上最美ㄉ風景」、「讓高雄多點美好的視野」、「姐姐已經很漂亮了、妹妹竟然更漂亮」、「這個組合顏值真的頂天了」、「兩姐妹一樣漂亮的，人美心更美」。

李明璇（左）曾任國民黨發言人，被視為藍營青年指標之一。（記者王榮祥翻攝）

李明璇（左）曾任國民黨發言人，被視為藍營青年指標之一。（記者王榮祥翻攝）

「璇の分身」李玟蓁（左）讓網友暴動，誇這妹妹超加分。（網友提供）

「璇の分身」李玟蓁（左）讓網友暴動，誇這妹妹超加分。（網友提供）

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