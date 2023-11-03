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修車還有錢拿！機車行當掩護幫郭台銘買連署 小英之友會組長羈押

小英之友會李姓組長涉用自家機車行當掩護，花錢向來修車的顧客購買人員個資衝高連署書份數。示意圖。（資料照）

小英之友會李姓組長涉用自家機車行當掩護，花錢向來修車的顧客購買人員個資衝高連署書份數。示意圖。（資料照）

2023/11/03 12:01

〔記者黃佳琳／高雄報導〕鴻海創辦人郭台銘2日結束連署，並將103萬份的連署書送交選委會審查，但全台各地爆發買人頭連署書爭議，檢調上月26日查獲高市府顧問、民進黨高市黨部執行委員曾睿涵也涉嫌幫郭台銘買連署書，本月2日再度發現小英之友會的李姓組長，利用自家機車行當掩護，向來修車的顧客以每個人頭400元替郭台銘買連署書，目前檢調掌握他手上握有數百份人頭資料，雄檢複訊後依違反選罷法向法院聲押獲准。

郭台銘宣布啟動連署選總統後，全台各地「花錢買連署書」的傳聞不斷，高雄檢警調也接獲多起情資，指稱有多組人馬在高雄花錢替郭買人頭連署書，繼上月26日，檢調發動執行搜索6處，帶回被告7人及證人12人到案說明，被帶回的7名被告中，包含高市府顧問、民進黨高市黨部執行委員曾睿涵，檢調查出她涉嫌用500元幫郭台銘買人頭連署書，但曾女到案後對案情避重就輕，檢方複訊後諭令30萬元交保。

檢調再獲情資，得知位於三民區某機車行李姓老闆，疑似用400元向來修車的顧客購買人頭資料，替郭台銘衝高連署書份數，至少有3人收到400元交出個資，檢調獲報後展開追查，2日傳喚李姓男子到案，並查出他的身分除了是機車行老闆外，本身還是小英之友會的組長。

據悉，李男除了向3人行賄購買個資衝高連署書份數外，手中還握有數百位人頭資料，但李男到案後對案情避重就輕，檢方認為案情不單純，加上尚有諸多疑點待清查，依違反選罷法向高雄地院聲押獲准。

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