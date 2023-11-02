為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

連署送27元米酒...... 郭台銘雙北官方連署站 3工作人員交保

郭台銘位於基隆市孝三路連署總部，工作人員昨天拉下鐵門。（記者林嘉東攝）

郭台銘位於基隆市孝三路連署總部，工作人員昨天拉下鐵門。（記者林嘉東攝）

2023/11/02 09:02

〔記者錢利忠／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘發動獨立參選總統連署，全台卻爆出13件「拿現金換連署書」及違法收集個資、偽造連署書等案件；台北等北部4市的地檢署，昨針對郭的官方連署站贈送價值27元米酒一事，同步發動搜索及約談；台北地檢署訊後，依涉違反總統副總統選舉罷免法等罪，諭令新北市中正站副站長吳信慧3萬元交保、新店北新站副站長謝明樵、工作人員傅友辰各以2萬元交保。

郭台銘位於北北基桃4市的連署站分別被檢舉，給每位連署者1瓶價值27元的瓶裝米酒，甚至有些連署人還可能多拿，包括台北、新北、桃園及基隆等4地檢署，昨天不約而同地同步搜索4市的連署總部與連署站，約談相關負責人釐清疑點。

北檢鎖定新北市中正站、新店北新站展開搜索及約談，訊後考量仍有事證待釐清，分別諭令兩連署站合計3名工作人員，以2至3萬元不等金額交保。

而關於「拿現金換連署書」及違法收集個資、偽造連署書等案件，全台累計已爆出13案，累計17人在押；司法機關交叉分析13案的金流及名冊，歸納出行賄者疑涉嫌透過宮廟、黑道兩大系統，安排人手在各地連署站「控場」，分析人流及發放資金，將觸手伸進各個角落，幕後影武者待釐清。

全台首例發生在新竹，上月17日，新竹縣新埔鎮民代表會主席王增基，因涉提供連署民眾每人400元，經新竹地檢署發動搜索後，已被羈押禁見，自查破此案起，由南到北陸續發生行賄連署案例，而王增基的上層則是曾幫郭站台而被國民黨停權的中常委范成連，范也被羈押。

桃園、屏東的弊端，背後則有宮廟人士介入，桃園案例的幕後控盤者為蓮華寺董事長江衍灝，其涉與前桃園市議員助理劉采柔及聶姓、呂姓樁腳配合，以每張300元作為連署的對價，4人均在押；屏東潮州兩名宮廟人士則與陳姓共犯成立民間連署站，以每張200元行賄連署，均羈押。

台北、士林地檢署則查到竹聯幫等黑道介入；士檢查獲溫泉大亨陳仲明涉花200多萬元買個資，幫郭衝高連署書，士檢諭令300萬元交保，但調查局新北市調查處清查金流發現，中華統一促進黨副主席、竹聯幫大老「鍾馗」李宗奎涉幫陳仲明收集個資，每張連署書以300元為對價，李移送北檢後以60萬元交保；陳昨另移送新北檢，複訊後聲押獲准。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
男找6名中學生涉偽造郭台銘連署書 檢聲押未成將提抗告
2023/11/01 18:22

男找6名中學生涉偽造郭台銘連署書 檢聲押未成將提抗告
獨家》送民眾27元瓶裝米酒涉賄？檢警調同步搜索郭台銘北北基桃連署總部
2023/11/01 13:13

獨家》送民眾27元瓶裝米酒涉賄？檢警調同步搜索郭台銘北北基桃連署總部

學霸養成 北中南四大學區夯到爆
躲媒體自行去連署！郭台銘：和賴佩霞一定奮戰到底
2023/10/31 14:05

躲媒體自行去連署！郭台銘：和賴佩霞一定奮戰到底
郭台銘連署再傳舞弊！彰化查獲數百份偽造連署書 1收押1交保
2023/10/30 12:48

郭台銘連署再傳舞弊！彰化查獲數百份偽造連署書 1收押1交保
「郭柯合」有希望？郭辦發言人陳家頤︰一直努力推動的目標
2023/10/29 12:07

「郭柯合」有希望？郭辦發言人陳家頤︰一直努力推動的目標
連署倒數階段 郭台銘神隱6天行程副手賴佩霞「代打」
2023/10/28 17:25

連署倒數階段 郭台銘神隱6天行程副手賴佩霞「代打」
神隱6天無預警現身 郭台銘今接任世界郭氏宗親總會理事長
2023/10/28 17:09

神隱6天無預警現身 郭台銘今接任世界郭氏宗親總會理事長
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播