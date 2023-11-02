連署送米酒檢認定有對價關係 郭台銘基隆連署站4負責人3萬交保

鴻海創辦人郭台銘發動獨立參選總統連署，基隆市連署站爆「來連署送一瓶瓶裝米酒」，基隆地檢署昨天搜索孝三路連署總部與3個區連署站，帶回魏男等4名負責人，漏夜複訊至深夜後，均依違反選舉罷免法諭知3萬元交保。（記者林嘉東攝）

2023/11/02 09:35

〔記者林嘉東／基隆報導〕鴻海創辦人郭台銘發動獨立參選總統連署，全台爆出多件「拿現金換連署書」，基隆市多個連署站再爆「來連署送一瓶瓶裝米酒」，基隆地檢署昨天搜索連署總部、3區連署站，帶回魏男等4名負責人，漏夜複訊至深夜後，均依違反選舉罷免法諭知3萬元交保。

鴻海集團創辦人郭台銘爭取獨立參選總統，在全台各地成立連署總部、連署站進行公民連署，基隆地檢署接獲檢舉基隆市多個連署站遭檢舉為了衝連署份數，只要來連署就送民眾1瓶市價27元瓶裝米酒；經暗中蒐證後，趕中選會公告連署收件截止日（2日）前1天，於昨天上午10時許發動搜索；未料，台北地檢署、新北地檢署與桃園地檢署也不約而同展開搜索。

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基檢昨指揮調查局新北調查處、基隆市調查站等單位搜索郭台銘孝三路連署總部、中正、信義與安樂等3個區連署站，約談連署總部魏姓負責人、周姓、粘姓與蕭姓等3區連署站負責人，查扣魏等人4人手機、連署資料、與帳冊。

據指出，有多名連署人證稱，瓶裝米酒是由總部配送到各區連署站，民眾要連署才能領到瓶裝米酒，有的民眾連署沒領到瓶裝米酒，連署站就會改送存錢筒或其他文宣品；不過，有連署的里長郭台銘證稱，就算沒有領米酒，他們也會連署支持郭台銘，與是否送米酒無關。

據悉，魏等人稱總部確實有送米酒到各連署站，但沒說連署才能送米酒，不知道連署站為什麼這樣運作；蕭等連署站負責人則稱以為民眾連署才能送米酒。

檢方複訊後認定民眾連署與送米酒之間有對價關係，依違反選罷法諭知魏姓、周姓、蕭姓與粘姓等4人各3萬元交保。

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