蕭美琴任賴清德副手？ 跨派系綠委：超級加分的最亮麗人選

民進黨總統參選人賴清德迎戰2024大選，駐美代表蕭美琴被視為熱門副手人選之一。（圖取自賴清德臉書）

2023/11/03 11:57

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨總統參選人賴清德副手人選受矚，以駐美代表蕭美琴呼聲最高，傳出蕭將於亞太經濟合作會議（APEC）17日結束後返台述職，而總統大選登記日程恰好為20日至24日。民進黨跨派系立委今（3）日表示，蕭美琴是所有副手人選中最亮麗的一個，對賴清德超級加分，尊重賴競辦的時程安排。

賴清德近日在電視專訪中透露，他的副手口袋名單共有6人，包含討論度高的蕭美琴、文化部前部長鄭麗君，還有科技界、文化界等人士，以女性居多、男性少數。至於蕭美琴是否在「優先名單的優先之上」，賴清德回應「yeah，你可以這樣講」。

請繼續往下閱讀...

立院民進黨團書記長、英系立委莊瑞雄受訪表示，蕭美琴是立法院黨團出去，大家對她印象非常好，如果真的是她，真的是超級加分；現在各陣營都會去選擇最佳副手，相信在很快時間裡面一定會讓大家知道，黨團尊重（賴清德）競選辦公室的時程安排。

立院民進黨團幹事長、新系立委劉世芳指出，競選辦公室在中選會登記前，一定會公布（副總統）人選，就像賴清德所說，向他推薦的副手人選有6位以上，而蕭美琴現在擔任駐美代表的表現很好，若蕭願意擔任副手角色，相信她會是所有副總統人選中最亮麗的一個。

湧言會立委王定宇說，蕭美琴是一位優秀的政治工作者、也是一位傑出女性，不僅是非常棒的立委，擔任駐美代表時推動相當好的台美關係，且被美國外交圈稱為「最有影響力的大使」。

王定宇指出，他不預測蕭美琴的下一步，一方面尊重參選人的提名權，另方面也要尊重蕭在外交工作仍竭心竭力為台灣服務，不管蕭決定未來在哪個位置，相信都會非常傑出。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法