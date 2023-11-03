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柯文哲「鬆口」不一定要全民調？ 黃暐瀚：硬喬侯柯配不會贏

「藍白合」持續歹戲拖棚，雙方互動讓不少選民直呼看不下去。（資料照）

「藍白合」持續歹戲拖棚，雙方互動讓不少選民直呼看不下去。（資料照）

2023/11/03 00:42

〔即時新聞／綜合報導〕「藍白合」歹戲拖棚，民眾黨總統參選人柯文哲週四（2日）鬆口稱「沒說一定要全民調」，只是要「公開、公平、透明的規則」。對此，資深媒體黃暐瀚直言，國民黨現在只想硬喬「侯柯配」，就算柯願意，民眾黨支持者也不接受，如此一來明年大選也不會贏。

柯文哲4日下午在「競選總部成立開箱記者會」後受訪時宣稱，他沒有說一定要全民調，只是說要有公開、公平、透明的規則，讓一套雙方支持者都可以接受的解決方案，若用「喬」的，喬到最後只會變成密室政治、分贓政治。

對此，黃暐瀚在臉書發文透露，柯文哲說「不一定要全民調」的發言曝光後，不少藍營「重量級人士」急著告訴他這件事，好似藍白合終於有望，但他潑冷水直言，「標題騙流量，卻對內文不求甚解。一個孩子問爸爸『可不可以不要上班，帶我去日本玩』？爸爸說『爸爸當然可以不要上班啊』！但重點是下一句『那我們家，誰來賺錢』？柯文哲說『沒說一定要全民調』，後面還有補充『但要提出公開、公平的規則』。所以，國民黨跟侯辦，提出了什麼比全民調更『公開、公平』的方法呢？」

黃暐瀚接著說：「所以柯文哲不是『鬆口』，柯文哲是『無奈』，無奈國民黨既不接受全民調，也不提出比全民調更好的方法，只想直接把他喬成副手，搭成『侯柯配』。柯文哲考慮的不只『現在怎麼搭』？還有『以後怎麼贏』？以及『選民投不投』？如果完全不在意『過程』，直接硬喬成『侯柯配』，那麼，就算柯文哲願意，之後民眾黨支持者不接受，不投票，明年選舉也不會贏。」

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