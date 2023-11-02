賴清德參拜苗栗後龍慈雲宮 再轟馬文君洩密阻潛艦國造

民進黨總統參選人賴清德（右四）到苗栗縣後龍鎮慈雲宮參拜，祈求國泰民安，風調雨順。（記者張勳騰攝）

2023/11/02 19:12

〔記者張勳騰／苗栗報導〕副總統、民進黨總統參選人賴清德今天（2日）下午到苗栗縣後龍鎮慈雲宮參拜，祈求國泰民安，風調雨順。他再次抨擊國民黨立委馬文君洩密及阻擋潛艦國造，若當選總統將堅持台灣主權，對抗黑金詐諞，並像媽祖一樣聞聲救苦，給合民眾在全國做善事。

賴德清今天下午由行政院中部辦公室執行長徐定禎、立委沈發惠、民進黨苗栗縣第一選區立委參選人康世明、苗栗縣議員邱毓興、羅貴星等人陪同，到後龍鎮慈雲宮參拜，受到支持者熱烈歡迎，高呼「總統好」，後龍鎮長謝清輝也到場力挺。

請繼續往下閱讀...

賴清德全力推薦民進黨提名的立委候選人康世明及禮讓參選的曾玟學，請苗栗鄉親全力支持兩人當選，康世明、曾玟學當選，國會就過半，國家就安全。

賴清德也再度砲打馬文君涉嫌洩密給韓國，他指出，阿扁當年當總統時，美國要賣給4艘紀德級驅逐艦、8艘潛艦、12架P3C反潛機等武器，都是國民黨和親民黨在阻擋，現在馬文君又在擋國造潛艦，才做第1艘就擋下來，未來他當上總統，大家一起來完成潛艦國造。

賴清德強調，台灣的經濟等各項表現都是名列世界前面，他如果當選總統，要讓每個縣市都平衡發展。當選後首件事將堅持台灣主權，守護國家安全，促進民主和平繁榮，讓世世代代子孫能安居樂業的生活。

賴清德也說，當選後，會全面對抗黑金詐騙，維護社會治安，讓善良百姓有尊嚴在社會生活；更會像媽祖一樣聞聲救苦，結合民眾在全國做善事，濟助及照顧中低收入戶、邊緣戶、獨居老人及社會上的艱苦人。

民進黨總統參選人賴清德（右二）強調，當選後將堅持台灣主權，守護國家安全。（記者張勳騰攝）

民進黨總統參選人賴清德到苗栗縣後龍鎮慈雲宮參拜，受到支持者熱烈歡迎。（記者張勳騰攝）

民進黨總統參選人賴清德到苗栗縣後龍鎮慈雲宮參拜，支持者高呼「凍蒜」！（記者張勳騰攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法