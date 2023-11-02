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賴清德台中競總開箱 8立委參選人跳「挺台灣應援舞」喊全上

民進黨8席台中市立委參選人及黨部主委李天生，大跳「挺台灣」應援舞展現活力。（記者黃旭磊攝）

民進黨8席台中市立委參選人及黨部主委李天生，大跳「挺台灣」應援舞展現活力。（記者黃旭磊攝）

2023/11/02 17:53

〔記者黃旭磊／台中報導〕民進黨總統參選人賴清德台中市競選總部今天下午舉辦成立開箱會，8名立委參選人全數到場，大跳挺台灣應援舞，高呼2024強棒出擊、8席全上。民進黨台中市黨部主委李天生指出，現任立委有6席是民進黨的，非常有信心可以「保6」，至於而第三選區（后里、潭子、大雅、神岡）及第八選區（豐原、東勢、石岡、新社、和平）是艱困選區，年輕的謝子涵及謝志忠後勢看漲。

賴清德台中市競選總部位於西屯區青海路、環中路口，下午1點半舉行開箱會，第1選區立法院副院長蔡其昌、第2選區現任立委林靜儀、第3選區謝子涵、第4選區現任立委張廖萬堅、第5選區現任立委莊競程、第6選區江肇國、第7選區現任立委何欣純及第8選區謝志忠，8人全數到場，大跳「挺台灣」應援舞，高呼2024強棒出擊、8席全上。

蔡其昌代表受訪說，西屯區作為總部比較接近市中心，支援各候選人交通動線方便，而賴副總統是中華職棒統一隊最大咖球迷支柱，用棒球風代表年輕活力，帶領8名參選人「八仙過海、贏得勝利。」

媒體詢問，賴副總統適合哪個球員位置」？蔡其昌答覆說，打棒球跟選戰都是團體戰，棒球由投手決定勝負，賴副總統是最強投手，有三振跟完封能力，一定可以完封對手，「如果不小心讓對手打到內野、外野球，8名隊友一定守住分數，不讓對方越雷池一步。」

會場展示團結為台灣、投出好未來活動與小物區，由8名參選人簽名球棒展現團結齊拚總統勝選、國會過半壯大「Team Taiwan」氣勢，而8人在「挺台灣」應援曲旋律中，由年輕「國務青」帶領大跳應援舞，一開始手腳不協調，慢慢跟上節奏經過1分15分熱舞，8人氣喘流汗喊讚。

李天生受訪說，台中市8席立委有6席是民進黨的，其中，第三選區現任議員謝肇國取代黃國書，全力投入非常有信心可以「保六」，保住6席現任立委搶到8席全上。

李天生指出，第三選區跟第八選區是艱困選區，現任立委江啟臣因擋住國防預算民調下滑，謝志忠民調上升接近，而從政30年的資深立委（楊瓊瓔）江郎才盡，選民期待年輕謝子涵帶來改變一舉拿下第三選區。

台中市立委參選人高呼2024強棒出擊、8席全上。（記者黃旭磊攝）

台中市立委參選人高呼2024強棒出擊、8席全上。（記者黃旭磊攝）

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