賴清德新北競總週六成立 蔡英文、游錫堃、蘇貞昌同場力挺

民進黨總統參選人賴清德將於週六在板橋第一運動場舉辦新北競總成立大會。（賴辦提供）

2023/11/02 16:10

〔記者許倬勛／新北報導〕民進黨總統參選人賴清德本週六下午將在新北市板橋第一運動場舉行競總成立大會，蔡英文總統、立法院長游錫堃、前行政院長蘇貞昌等大咖齊聚，凝聚團結氣勢，無獨有偶，國民黨總統參選人侯友宜首場大造勢也是在同樣場地進行，侯磁吸約3萬人，雙方拚場意味濃厚。

賴清德新北競總發言人戴瑋姍說，新北競總成立大會，過去曾參選新北市長的總統蔡英文、立法院長游錫堃、前行政院長蘇貞昌、總統府秘書長林佳龍將組成黃金演講陣容，展現團結挺台灣的氣勢，更希望能延續上一屆總統大選的盛況，在新北市大贏奠定大選勝基，延續執政與國會過半，持續推動好的政策來壯大台灣、造福人民。

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而賴清德是資深棒球迷，創作人許大俠特別為賴清德打造棒球風競選主題曲《挺台灣應援曲》，融合球場應援節奏、擊鼓聲，設計朗朗上口的應援口號，並請應援啦啦隊經驗的團隊協助編舞。週六競總成立大會將是《挺台灣應援曲》最大場的演出，戴瑋姍期盼當天能號召數萬名新北市民一起站出來，用最熱情、有氣勢的應援舞撼天震地，讓全台灣都見識到新北市民守護家園的決心。

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