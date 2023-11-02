柯文哲爆他曾喬北農「塞人給我」 段宜康駁斥：說謊很流暢

柯文哲2日稱段宜康曾「塞人」給他到北農，段宜康（圖）隨即發聲駁斥。（資料照）

2023/11/02 19:52

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨總統參選人柯文哲今天（2日）提起過去他宣稱民進黨塞人到北農給他，擠掉前高雄市長韓國瑜，要媒體去問前綠營立委段宜康「塞了幾個人給我？」對此，段宜康跳出來駁斥，並強調「我跟柯文哲從頭到尾關係沒好過，我沒有拜託過他任何事情，包括人事」，痛批「柯文哲的長處是說謊很流暢」！

柯文哲今天提起他擔任台北市長時期發生的北農事件，稱韓國瑜本來北農董事長當得好好的，但當年民進黨新潮流一定要搶北農的位置，要媒體去問段宜康「塞了幾個人給我？」柯還說，當時他看了人選，向段表示「你們至少要弄個專業的來吧」，最後才換了一個可以扯上邊的人（指現在的彰化立委參選人吳音寧），透過將董事長、總經理綁在一起投票的方式，強迫他接受。

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對此，段宜康今天下午透過臉書表示，「柯柯開記者會說『你去問段宜康，他塞了幾個人給我？』答案是一個也沒有。我和柯文哲的互動，除了對駡之外，就是他第一次選市長投票前，見過兩次。一次是他找了一群人尋求支持；一次是他約我在敦化南路的大樓裡，私下要求我支持。他當選之後，找我們吃了一頓飯，就這樣。」

段宜康文末強調，他跟柯文哲的關係從頭到尾都沒好過，自己從來沒有拜託過柯任何事情，包括人事任命。段宜康更痛斥：「柯文哲的長處是說謊很流暢」！

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