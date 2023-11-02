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郭台銘連署站涉賄 政院：尊重司法調查、對個案無特定評論

鴻海創辦人郭台銘發動獨立參選總統連署，卻爆出多個連署站「拿現金換連署書」、「連署送米酒」等方式違法收集個資、偽造連署書等案件，至昨日已16人在押。對此，行政院發言人林子倫今（2）日在行政院會後記者會表示，對於個案沒有特定評論。 （記者鍾麗華攝）

鴻海創辦人郭台銘發動獨立參選總統連署，卻爆出多個連署站「拿現金換連署書」、「連署送米酒」等方式違法收集個資、偽造連署書等案件，至昨日已16人在押。對此，行政院發言人林子倫今（2）日在行政院會後記者會表示，對於個案沒有特定評論。 （記者鍾麗華攝）

2023/11/02 12:15

〔記者鍾麗華／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘發動獨立參選總統連署，卻爆出多個連署站「拿現金換連署書」、「連署送米酒」等方式違法收集個資、偽造連署書等案件，至昨日已16人在押。行政院發言人林子倫今（2）日在行政院會後記者會，被問到政府是否加強查賄？他強調，對於相關個案，目前檢警都有著手偵辦，政府尊重司法調查，對於個案沒有特定評論，台灣民主選舉發展已日漸成熟，政府近年來嚴格查辦各地賄選事件。

此外，刑事警察局昨也破獲一起賭盤案，逮捕在臉書社團張貼總統大選賭盤資訊，提供下注的葉姓兄弟檔，而經營賭盤的幕後黑手，竟是人在中國遙控的中籍人士，全案除依違反總統副總統選罷法等罪送辦，並深入追查此一賭盤集團有無介選意圖。

對此，林子倫強調，近來境外勢力試圖透過賭盤、假訊息方式，介選情況層出不窮，行政院已請法務部與內政部，嚴格進行情資搜集與案件查辦。行政院也請國人特別注意，遇到相關情況，務必主動撥打檢舉專線，讓我們共同確保台灣的乾淨選舉空間，維護台灣的民主發展。

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